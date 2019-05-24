鄭若驊任仲裁員時無申報兒子曾任職案中律師行　被要求撤銷資格

鄭若驊被揭發在上任律政司司長後，疑無如實申報以私人執業身份處理仲裁案的進度，有三宗案件在她上任後仍然繼續，鄭若驊今日（24日）兩度就事件解畫，指當中兩宗有申報，另一宗她早已辭任。 不過另一宗「舊聞」卻因而曝光。國際投資爭端解決中心（ICSID）的紀錄顯示，鄭若驊於2015年仲裁案件時，曾因隱瞞兒子於申請仲裁一方的律師行擔任實習生一事，被涉案的阿根廷政府要求撤銷仲裁員資格，專責委員會認為證據不足否決申請。

鄭若驊兩度就仲裁案的申報解畫。（羅家晴攝）

案件涉阿根廷政府與法國石油公司

《蘋果日報》揭鄭若驊就任律政司司長後，其擔任仲裁員的案件尚未完結，報道提及鄭若驊過往曾被質疑未做足利益申報，要求撤銷其仲裁資格。

國際投資爭端解決中心的網上文件披露，鄭若驊曾於2015年一宗涉及阿根廷政府與法國石油公司道達爾（Total S.A.）的爭議仲裁，代表道達爾的是富而德律師行（Freshfield）。案中阿根廷政府被判需向道達爾作賠償，阿根廷政府申請撤銷判決，鄭若驊於2015年5月獲委任為專責委員會的成員。

阿根廷政府斥鄭若驊無主動申報仲裁案利益

紀錄顯示，阿根廷政府其後提交申請撤鄭若驊的委員資格，並列舉多項理由，包括鄭若驊在聆訊開始前才披露自己與富而德律師行的關係，過往曾應香港富而德律師行要求，向一間中國公司提供口頭意見，收費約5,000美元；她曾於2008年按富而德指示，在通訊局程序任香港電訊的法律顧問。

文件亦指出，鄭若驊的兒子在2011年曾於富而德位於巴黎的律師行任實習生，但鄭於接受委任時未曾披露這層關係。阿根廷政府指，鄭若驊在其要求下才透露與富而德的關係，質疑鄭作為第三方的獨立性；鄭若驊當時否認涉利益衝突，指仲裁規則（Arbitration Rule 6(2)(a)）無要求公開與法律代表的關係，又指在接受委任時，不認為這些關係會影響獨立判斷，因此未有公開。

專責委員會其餘兩名委員認同鄭若驊無適時作利益申報，但指無證據顯示鄭故意隱瞞，最終拒絕阿根廷政府的要求。