鄭若驊：現時完全沒處理仲裁個案　無正面回應是否涉漏報

《蘋果日報》報導指，律政司司長鄭若驊去年1月上任後仍然後參與3宗私人執業的仲裁案件，但她未有作岀申報，涉公職人員行為失當。 鄭若驊今早(23日)岀席活動時，被傳媒追問，稱她現時已非3宗案件的仲裁人，該案件換仲裁員後繼續會進行審理，但審理進度同她無關。被問該3宗仲裁案，是否包括她之前向行會申報的6宗仲裁案中，她未有正面回應，僅稱6宗仲裁個案已完成申報。

鄭若驊無正面回應是否涉漏報處理仲裁個案。(羅家晴攝)

鄭若驊今岀席「調解為先承諾書活動」時，會後被多番追問到3宗涉漏報的仲裁案，她僅回答3條提問，並未有正面回應是否漏報，只強調自己現時完全沒有處理仲裁個案。

《蘋果日報》報導，鄭若驊上任後繼續參與3宗私人執業的仲裁案件，懷疑指沒有申報，涉嫌公職人員行為失當。



西九龍調解中心 調解個案成功率達42%

另鄭若驊在台上致辭時表示，西九龍調解中心上年11月開幕，致力推廣調解服務，加強公眾對調解的認識。她稱市民可以$200「全包宴」形式，解決小額錢債的問題。截至上星期，中心收到127宗調解個案。

在127宗個案中，75宗有進行調解，44宗經調後雙方成功和解。鄭若驊稱個案大多與小額錢債有關，解決成功率達42%。