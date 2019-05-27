【逃犯條例】泛民邀林鄭電視辯論　涂謹申：由最高層首長說服市民

《逃犯條例》修訂戰如火如荼，政府決定將草案直上大會審議，民主派各板塊今（27日）召開記者會，公開邀請行政長官林鄭月娥在6月9日民主派發起第三次反修例遊行前，舉行電視直播的公開辯論。 民主派認可的法案委員會主席、民主黨涂謹申則獲推薦與林鄭對壘。他表示，早前13萬人上街反修例，政府卻沒有面對，僅一味與外國商會、領事作閉門諮詢，他認為，政府應讓市民和國際社會在電視上了解政府最好的修例論據；又強調不希望林鄭派出保安局長李家超或鄭若驊應對，「最好由最高層次首長向反對派表達理據，讓觀看電視的市民做裁定。」

民主派各板塊召開記者會，公開邀請行政長官林鄭月娥在6月9日民主派發起第三次反修例遊行前，舉行電視直播的公開辯論。(盧翊銘攝)

涂謹申表示，電視辯論是最好途徑公開讓市民明白政府的理據，就算政府認為修例是中央給予特區的任務，特首也可以表達。他又指，此前政務司長張建宗等官員見記者解釋修例時，經常不知所云，「水準相當低，今次最好由最高層次首長向反對派表達理據。」

民主派會議召集人兼議會陣線議員毛孟靜指，若林鄭派出鄭若驊或李家超一類的司局長「出戰」電視辯論，民主派要仔細考慮，因為他們不是一國兩制下最高的負責人，「李家超無法答政治問題，鄭若驊只是識法律」。

涂謹申補充，相信辯論不止技術上爭議，還是政治上的觀點爭論，包括市民甚至建制派人士和國際社會的擔憂是否無聊，「這些不是技術性問題，如果林鄭能夠表達給市民聽，反對修例是陰謀，可能有市民會改變主意不去遊行，對政府也是好事。」他指，若林鄭「好打得」，應有信心說服市民。

2010年6月，時任行政長官曾蔭權與時任公民黨黨魁余若薇就政制改革方案進行電視直播辯論。(政府新聞處)

公民黨楊岳橋亦補充，指泛民以最大誠意和彈性邀請特首。如林鄭認為與涂謹申辯論，會不及對方了解修例的技術細節，民主派願意讓林鄭指定一名民主派議員與之辯論。辯論日期方面，泛民亦無限定，主要6月9日前即可以。

楊岳橋又表示，用最文明方法在市民面前擺事實、講道理才能最好地處理目前爭議，看不到任何原因特首要逃避辯論，「如特首不接受，只是代表她不願意在全世界面前將逃犯條例修訂清楚」；他又呼籲林鄭不要躲在建制派「多數票背後」。

專業議政莫乃光則指出，當年曾蔭權和余若薇亦進行過電視辯論，「酒樓都以大電視直播」；他認為公開辯論是最好的方法，而本港亦有許多舉行公開辯論的經驗。