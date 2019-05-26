【逃犯條例】批政府硬修例　劉細良：香港國際地位崩潰由這步開始

政府修訂《逃犯條例》備受爭議，公民黨前立法會議員余若薇、港加聯召集人馮玉蘭、前中央政策組顧問劉細良出席「學術界逃犯條例」論壇，行政會議成員湯家驊原答應出席活動，但他向大會稱有一個必須去的活動而缺席。劉細良認為，《逃犯條例》修例後，政府陸續會有更多治理香港的條例出來，未來甚至不用香港立《基本法》23條，將新通過國家安全法直接納入《基本法》附件三即可加強管治。

對於政府不斷強調要雙方要有相同的罪類才會移交，余若薇（右一）稱是「語言偽術」，「邊個都知係藉口」，她舉例指沒有一條罪行是針對記者採訪，但可以指記者的報道洩露國家機密，是危害國家安全。（羅君豪攝）

劉細良稱當初由特首林鄭月娥提出修例，建制派仍未歸隊，商界仍然稱有保留，但直至中央開口逼令所有人表態，所有建制都歸隊。他直指中聯辦主任王志民在中辦聯表演「扯線公仔」一幕非常有意義，直言是圖窮匕現。劉細良又提及，即使在6月9日遊行有50萬人上街，政府仍會強硬通過修例，因中央對香港已作根本性改變，「香港的國際地位崩潰就由呢一步開始」。

港加聯主席馮玉蘭稱現時有30萬在港的加拿大人，冀將他們集合起來發聲。（羅君豪攝）

港加聯主席馮玉蘭強調，修例影響每一個人，屬國際事件，因只要在香港工作、生活、旅遊、經港人士都有可能被移交。馮玉蘭又指，林鄭於國際聲譽已非常差，提及兩年前中國提出與加拿大簽署引渡協定，但加拿大不相信內地的司法制度而拒絕。她又提及，條例通過後「新聞從業員到底還有幾多敢上去報導？」，形容處處都是地雷，香港新聞的自由度亦大大減低，故重申修例後帶來的影響深遠和廣泛。不過馮玉蘭亦呼籲每個人都不要失去信心，特別是要身體力行在下月上街。她稱現時有30萬在港的加拿大人，冀將他們集合起來發聲。

對於政府不斷強調要雙方要有相同的罪類才會移交，余若薇稱是「語言偽術」，「邊個都知係藉口」。她舉例指沒有一條罪行是針對記者採訪，但可以指記者的報道洩露國家機密，是危害國家安全。余若薇又指「宜家唔係講走出嚟有無用，而係當全世界都關心緊逃犯條例修訂時，有需要行多步做多啲嘢」。

活動上有參加者問及，建制派會否有轉軑機會？余若薇認為重點是要「入肉」，提到今年11月便是區議會換屆選舉，又舉例稱2008年發生「雷曼事件」，建制派不願引用《特權法》調查，惟雷曼苦主直接上民建聯總部示威，最後立法會再討論授權已成立的小組使用特權法調查，建制派亦沒再反對。