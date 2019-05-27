【逃犯條例】外國駐港領事赴立會午宴　郭榮鏗：多國主動關心修例

多國駐港總領事和名譽領事今日（27日）獲邀到立法會共晉午宴，民主黨議員林卓廷趁機向他們派傳單，宣傳撤回《逃犯條例》修訂。他又稱，與領事傾談期間問對方，文明國家會否將國民遣送至中國受審，對方回答「當然不會」。林未有交代是哪國領事。

駐港總領事和名譽領事中午陸續抵達立法會宴會廳，包括美國總領事唐偉康(Kurt Tong)、德國總領事林文禮((Dieter Lamlé)和歐盟駐港澳辦事處主任卡諾（Carmen Cano），他們都沒有回應記者有關修例的提問。立法會主席梁君彥就稱席間不會談修例。

午宴後，法律界郭榮鏗向記者表示，他見到日本、澳洲、美國、歐盟等多國領事，對方主動提到逃犯條例修訂，並表示十分關注，包括多個領事表示希望了解細節，包括為何港府繞過法案委員會直上大會審議草案。對於各國領事有否提及具體對港採取措施，郭榮鏗就表示，分別有不同西方國家領事指會向本國政府尋求指示，決定是否再發外交照會；亦有人提到或尋求指示，以具體改變本國與香港的雙邊關係。

公民黨譚文豪表示，與各領事交談後，發現對方認同修例問題重大，而直上大會問題更大。他又指，有領事的擔憂源自銅鑼灣書店事件，擔憂在港的國民會被以其他罪名引渡到中國大陸受政治審判。

出席午宴的立法會議員包括建制泛民兩邊陣營。民主黨林卓廷事前把握機會，向領事派發反修例傳單，傳單以英文列舉9個不能通過修例的原因，包括「北京可以要求奪取港人資產」、「作為北京傀儡（stooge）的特首」不能拒絕無理的引渡要求等。傳單亦寫有下月9日反修例遊行的資料。