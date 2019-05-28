當年無諮詢下斥35億興建惹爭議　香港故宮文化博物館館長終敲定

西九香港故宮文化博物館現已動工，但一直未覓得館長一職。西九管理局今日宣布，委任康文署副署長吳志華出任香港故宮文化博物館館長一職，2019年8月5日履新。

香港故宮文化博物館主上蓋工程預期將於2019年年中動工，計劃於2022年啟用。（政府新聞處）

西九文化區管理局今日（28日）宣布，委任吳志華出任香港故宮文化博物館館長一職，8月5日履新。他將負責發展博物館的策略願景、展覽和節目，以及管理其館藏、展覽、教育、觀眾拓展策略、營運、籌款和財務管理。

吳志華於1988年投身公共博物館工作，在香港多間博物館擔任研究、策展和管理職務，至2002年晉升至古物古蹟辦事處執行秘書。在2014年至2019年出任康文署副署長（文化）期間，負責監督該署博物館、表演藝術場地、視覺藝術中心和圖書館等文化相關機構。他於2018年9月由康文署借調至管理局，協助督導香港故宮文化博物館的發展，特別是有關展覽、策展、研究和建築工程。西九文化區管理局形容，他作為暫任館長，為香港故宮文化博物館在一系列關鍵領域奠定了堅實的基礎，包括團隊建立、展覽規劃和策略營銷。

管理局董事局主席唐英年表示，管理局致力在西九文化區的所有營運層面建立卓越文化，從設計和建造高質素的設施，到為訪客呈獻世界級的節目，以至聘用和保留最優秀的人才。委任吳志華體現為文化區內其中一個最重要的場地帶來最高管理水平的承諾。

吳志華透過新聞稿表示，非常榮幸獲委任為香港故宮文化博物館館長，表明博物館將會創造一個充滿活力及創新的平台，以啟發公眾和鼓勵公眾參與、促進對話和合作，以及推動創意和互惠的交流，「我很高興能夠帶領香港故宮文化博物館開啟首個章節，以及創建其成為世界領先致力推廣中國藝術文化的博物館」。

2016年年底，時任政務司司長林鄭月娥在無諮詢公眾情況下，突然宣布與北京故宮博物館合作、及由馬會出資35億元興建，因此無需立法會審批便可進行工程，在西鬥文化區興建故宮文化博物館。事件引起社會各界爭議，除了質疑政府施政無公眾諮詢，甚至連前西九龍文娛藝術區行政總裁連納智也對事件感驚訝，認為這是嚴重破壞管理局一貫程序和諮詢的做法，又批評故宮博物館與西九的規劃原意不符。