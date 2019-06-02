【逃犯條例】民陣下周日遊行反修例　6國家共13城市將響應

《逃犯條例》修訂備受爭議，「全港反送中聯盟」今日（2日）在尖沙咀海傍發起行動，參與者手持以多國語言的標語，稱「反對引渡至中國」，要求政府撤回修例。 民陣將於下周日（9日）發起大遊行反對修例，港加聯會長馮玉蘭表示，全球6國、共13個城市，包括美國紐約、華盛頓、加拿大多倫多、溫哥華、英國倫敦、德國柏林等地，將於同日發起「全球反送中大遊行集會」。

聯席在尖沙咀海傍發起行動反修例。（新同盟提供）

多名聯席成員及民主派會議召集毛孟靜和新同盟立法會議員范國威，今天下午於尖沙咀海傍，手持多國語言的請願牌，表達反對引渡至中國、要求撤回修例等訴求。

聯席指出，台灣陸委會已表明堅決反對修例。即使修例通過，台灣也不會提出引渡陳同佳，又指出近日港府提出只能由當地的中央機構提出引渡，惟保安局局長李家超在多番追問下，仍未能回應哪一個是台灣方面的中央機構。

聯席又提到現時，香港目前32個司法管轄區簽訂刑事事宜相互法律協助協定，及與20個司法管轄區簽訂長期移交逃犯協定，擔心修例後這些國家或取消和修改已簽訂的雙邊協議，造成「骨牌效應」。

馮玉蘭表示全球6國、共13個城市，包括紐約、華盛頓、多倫多、溫哥華、倫敦、柏林等，將於同日發起「全球反送中大遊行集會」。她表示，據了解大部分行動都會在該城市的中國駐外領事館或香港駐外經貿辦外進行，例如多倫多的集會，將於香港駐多倫多經貿辦集合，遊行到中國駐多倫多總領事館。