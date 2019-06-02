【逃犯條例】爭議撕裂社會？田北俊：唔會，因大部份市民都反修例

《逃犯條例》修訂備受爭議，政府早前提出3方面共6項額外措施，提高移交罪行門檻至7年或以上；同時向特區政府提出引渡要求的國家或地區，必須要由當地的中央級別機構提出以及加強人權保障。 自由黨榮譽主席田北俊今日於電視節目，被問及支持及反對修例陣營動員，社會是否撕裂時，直言「我覺得唔會撕裂到，因為大部份市民都係反對修例」。

田北俊（盧翊銘攝）

田北俊於無綫電視節目《講清講楚》上稱，對於外界關注額外人權保障未有寫入法例，他指不少外國商會和大量市民反對，相信修例後，內地中央機構會嚴謹提出移交要求，在是否行使修例後所獲權力，把關會更嚴。

對於政府讓步是否傾斜商界，田北俊指，提高刑期門檻或可豁免相對較輕的賄賂罪，但不認同是傾斜商界，因為改動範圍不止涵蓋商界。

田北俊：即使遊行人數多 自由黨難轉軚

民陣等發起下周日舉行反修例第三次遊行，被問及若遊行人數大幅增加，自由黨會否像2003年23條立法時一樣轉軚反對，田北俊坦言今次難以轉軚，但可能影響未來選情：「當年我們的八票，支持政府就通過，現時自由黨困難是，第一，得四票，我們無一位是直選議員，根本阻不到所謂通過數字（票數），極其量只能表達我們關注」。

他又指，中聯辦早前向港區全國人大代表及全國政協委員宣示中央立場後，建制陣營迅速歸邊，會影響特區政府日後管治。