【六四三十】大專復辦六四論壇　梁頌恆：中國若有民主港禍福難料

今年是六四三十周年，大專院校復辦聯校六四論壇，有不同世代的學生會內閣成員出席論壇，探討「六四與學界傳承」，支聯會副主席鄒幸彤、香港民族陣線梁頌恆、香港獨立聯盟陳家駒等人亦有出席論壇，討論香港民主運動的前路。 因宣誓風波被取消立法會議員資格的梁頌恆認為，支聯會所倡議的「建設民主中國」與港人身份有衝突，認為中國實行民主制度有損港人利益，「自由行的數字會如何？單程證的數字會如何決定？他們會如何利用香港今日的資源？這就是我身為香港人的憂心。」 鄒幸彤則反指，支聯會雖然沒有一個準確的路線圖，但社會需要準備好，才能迎接改變的一天，「你話要有一個ABCDE(部署)，中共就會倒台，我認為這是不現實的。」

參與論壇的學生會代表與出席論壇的市民為六四受難者默哀。（李澤彤攝）

港大、中大、理大、浸大、教大、城大學生會聯同學聯，今天(2日)晚上於香港大學舉辦六四論壇，論壇以「血染南門三十載 今衛香江千萬代」為題。大會邀請梁頌恆、陳家駒及學生動員召集人鍾翰林擔任嘉賓，同場討論香港民主運動的前路。

梁頌恆認為六四歷史應該被銘記，但他形容港人在「大軍壓境」的情況下，除緊記歷史事件外，更重要是汲取歷史教訓，並且要知行合一，「這樣才是尊重天安門死難者，以及在為香港犧牲的抗爭者。」

他舉例指，「天安門三君子」以雞蛋投擲天安門城樓上的毛澤東像，結果被學生出賣，及後被判刑入獄多年，「如果有人知道這件事，卻在雨傘革命中向抗爭者篤灰割蓆，我該如何評價這個人？」

梁頌恆認為支聯會所倡議的「建設民主中國」與港人身份有衝突。他籲台下反思，若然中國明日開始實行民主制度對香港是利是弊，「自由行的數字會如何？單程證的數字會如何決定？他們會如何利用香港今日的資源？這就是我身為香港人的憂心。」

梁頌恆（右）認為支聯會所倡議的「建設民主中國」與港人身份有衝突。（李澤彤攝）

同場的支聯會副主席鄒幸彤回應指，支聯會雖沒有一個準確的路線圖，但要令社會準備好，只能迎接改變的一天，「你話要有一個ABCDE(部署)，中共就會倒台，我認為這是不現實的。」

她又表示，大家一直對支聯會存在誤解，認為他們要扣着愛國的帽子，但支聯會正正不想扣起國族的帽子，又指作為一個比較「大台」的組織，參與人士可能有各種情感驅動：「可能有國族身份認同、中國人身份認同、香港人身份認同普世價值的認同，支聯會並沒有預先設限，你一定要認同自己是中國人才可以參與。」