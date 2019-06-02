【六四三十】封從德被拒入境本港　斥兩制「騙人」、港無司法獨立

六四學運領袖封從德今日（2日）從日本東京乘搭飛機抵港，惟辦理入境手續時，被入境處職員帶到房間問話，其後被拒入境，遭原機遣返。 封從德以文字回應被拒入境一事，斥事件證明「一國兩制」是「完全騙人」，又斥香港沒有司法獨立和「聽命中央」，倘事件是發生在《逃犯條例》修訂通過後，相信自己會被引渡至大陸受審。

封從德表示，倘事件是發生在《逃犯條例》修訂通過後，相信自己會被引渡至大陸受審，「若有『送中條例』則會被引渡給中共內地」。

封從德今天從東京飛抵本港，欲出席周二（4日）的維園燭光晚會，惟辦理入境手續時，被入境處人員帶到房間問話，及後拒絕他入境，並原機遣返東京。

封從德回應事件時提到，他曾於1990年偷渡至香港，其後經香港偷渡至法國，過程一切順利，惟今天持合法證件進入香港卻遭原機遣返，斥事件證明「一國兩制」是「完全騙人」，又批評香港沒有司法獨立和「聽命中央」，倘事件是發生在《逃犯條例》修訂通過後，相信自己會被引渡至大陸受審，「若有『送中條例』則會被引渡給中共內地」。

封從德又稱，被入境處職員問話期間，他稱自己向職員要求把他送回中國受審，不過職員說不知道他是誰，其中有一名年輕職員「跑來用粵語問『是不是天安門的原因』，他們以為我聽不懂香港話。」封從德又說「六四」已發生三十年，「中共避之唯恐不及，說明心虛到極點，自知理虧」。

支聯會副主席蔡耀昌傍晚接受查詢表示，對入境處以涉嫌政治理由拒絕封從德入境的做法感到遺憾和予以譴責，他透露若封從德成功入境，支聯會計劃邀請他在晚會上台發言，認為香港政府拒絕封從德入境，旨在不想讓北京看到這個令中央尷尬的場面。

封從德於六四學期期間，擔任當選北大籌委會常委、高自聯主席，及擔任天安門廣場絕食團和保衛天安門廣場指揮部的副總指揮。1989年6月4日凌晨，封從德和其主持的廣播站通過口頭表決的方式，協助身處天安門廣場的學生撤離，避免更大傷亡。六四事件過後，21名學運領袖被北京市公安局通緝，封從德是其中之一，封從德當時與另一學運領袖、當時的妻子柴玲流亡到法國，兩人及後離婚。封從德留在法國完成博士學位，現居美國。