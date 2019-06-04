【六四晚會】人權論壇三百人雨中參與　刑增福：中共打靈魂爭奪戰

八九民運被血腥鎮壓已有30年，中國人權狀況令人關注。今年六四燭光晚會前，在維園舉行的「中國人權自由倒退」座談會上，中國維權律師關注組執委張耀良提到中國大陸欠缺法治的狀況，包括政法委操控律師資格等，他又指，港府修訂《逃犯條例》時，提出要求內地申請移交疑犯時，需承諾疑犯有公開審訊機會，他批評該說法令人驚訝，又舉出王全璋案等例子，指出內地政府會想方設法令審訊無法公開公平進行。 中文大學崇基學院神學院院長刑福增則指，近年越來越多內地人信仰基督教，中共打壓則越來越大，形容中共正打一場「靈魂爭奪戰」，極力、細緻地操控宗教信仰傳播。

浸會大學新聞系高級講師呂秉權表示，中國維穩程度不斷升級。（余俊亮攝）

下午維園已下起細雨，到約4時，雨勢開始增大，不少參與座談會人士都需擔起雨傘。大會就展開6個帳幕讓聽眾避雨，但仍有人需舉傘站在帳幕外，現場所見有超過300人出席。

維穩機器強大 呂秉權籲勿掉以輕心

近期政府修訂《逃犯條例》，令人關注內地司法獨立和人權保障。浸會大學新聞系高級講師呂秉權引述報道指，有內地權威人士表明，從香港移交犯人到內地的案件，有一種情況是涉及國家安全的罪行，惟一般情況下由香港本地處理，他質疑，「唔係一般嘅情況又係咩？呢個係魔鬼在細節！」

他又談到中國的維穩體制，指中共面對六四「亡黨亡國」的局面，加上1999年法輪功學員圍堵中南海，中國維穩程度不斷升級，2008年後甚至達到「網格化」操作，每一格都有公安等人員監控，將資訊傳到監控員手中，令其可出手干預。

他指，最新公布的的「警方酬金及特別服務費」開支大增6成，他則從警隊消息人士得知，費用可能涉及維護國家安全，他又提到有回憶錄記載，30年前解放軍兩支部隊「殺人比賽式」爭先開入北京鎮壓，「今時今日政權穿著西裝，力量更強大，絕不可掉以輕心。」

中共打壓宗教 打「靈魂爭奪戰」

關注宗教自由的刑福增表示，宗教自由是很好的角度，反映整體公民社會狀況，因背後牽涉到言論、思想、集合、結社等自由，反映整體人權的狀況；對極權社會而言，宗教牽涉信仰，是意識形態，而信徒也會結合成組織，能夠構成很大的社會影響力，極權社會會無所不用其極打壓。他指，六四之後，中共意識到蘇聯、東歐、波蘭的共黨倒台，與宗教有關係，同樣南韓、台灣的民主轉型，教會也扮演著一種角色，因此中共對自由人權打壓也包含宗教，近年打壓更嚴峻。

他解釋，中國存在「紅色」，即政府支持的宗教市場，亦有黑色地下的、以及灰色，三種不同宗教市場；近年北京則對灰色宗教市場坐大憂慮，官方統計目前基督新教信徒上升3800萬，10年間上升了60%，中共擔心宗教復興對黨構成威脅，因此加強控制和改造。他又指，內地近年發起了宗教中國化運動，作為一種政治工程，讓宗教教義與中共統治下的意識形態協調，同時要求教會跟黨走；中共對宗教控制，亦細緻到市、縣，甚至街道一級的行政單位。他又認為，中共對宗教自由打壓，可被視為「靈魂爭奪戰」，中共要爭奪人心，尤其在許多共產黨員也信教的時候，中共感受到宗教對其統治造成威脅，因此極力收緊宗教自由。

邢福增表示，中共感受到宗教對其統治造成威脅，因此極力收緊宗教自由。（余俊亮攝）

中國僅依法統治 港府「要求公平審訊」說法令人驚訝

關注內地維權律師問題的張耀良表示，中華人民共和國有三十年都沒有法律，作為最古老的國家，卻只有最年輕的法律；他指出，西方憲法是以人權自由作出發點，中國卻以民族主義、國家主義作出發點；而中國強調「依法統治」（rule by law ）而非法治（rule of law）。他又指，中國目前有律師執照的人有35萬左右，但司法考試內容大多是「選擇題」，論文題竟然有「試論社會主義法治與資本主義法治區別」一類題目；而內地司法執照由司法廳發出，其上級機關為中共的政法委。

他指出，港府聲稱逃犯條例通過後，引渡到內地的港人，可要求內地公開審訊，說法令人驚訝，因參考以往個案，內地政府可派人到法庭聽審，令庭內滿座，顛覆國家政權罪等亦被濫用，王全璋案中疑犯家屬更無法探視。

他又駁斥內地政權常提出「政府養活14億人」、「有飯吃就是最大人權」的說法，反問「中國政府養活14億人？是14億人養活共產黨啊。」

國際特赦組織中國研究員潘嘉偉則表示，2018年2月開始，不斷有新疆人向組織求助，指家人在不同縣市失蹤，國際傳媒也在5月開始競相報道維吾爾族人狀況。聯合國報告顯示，情況包括有人被帶到再教育營、轉化教育營。他指，新疆狀況令人擔憂，一些人在營內遭受酷刑，被強迫參加政治課等，唱紅歌才能獲分配食物。

他又指，其中一些普通的狀況，包括其他較不宗教狂熱的哈薩克族人，也遭到打壓，被政府指是極端份子。他舉出組織訪問的若干個案，指一些普通農民、公司高層都被說成恐怖份子，源於中國缺乏法治。同時，他表示接到的個案中描述的細節雷同，證明受訪者說法可信。

座談會主持人、支聯會成員、立法會議員梁耀忠就補充，新疆的狀況並非離香港很遠，因香港也出現過有人「被失蹤」，呼籲港人警惕。

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