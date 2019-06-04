【六四晚會】場刊率先睇　張先玲感人發言：巨大悲痛支撐我們抗爭

今日是六四事件三十周年，支聯會一如以往晚上在維園舉行燭光悼念集會。席間，大會會播放一段「天安門母親」的發起人之一張先玲講話短片。
張先玲一開始，先感謝「三十年來，維園的燭光陪伴著「天安門母親」們走過了坎坷的歷程，溫暖着我們的心！」又稱「我們痛苦過、悲傷過，如今巨大的悲痛已化為支撐我們抗爭的動力！」
朱耀明牧師今晚亦會上台發言，他引述納粹大屠殺的倖存者，1986年獲頒「諾貝爾和平獎」的維瑟爾（Elie Wiesel）在接受和平獎致辭的講話，將殘暴之事若選擇遺忘，「我們便是犯罪，就成了幫兇。」今晚市民聚集高舉燭光，悼念六四，「就是要讓受苦的人知道，他們並不孤單，我們沒有忘記他們」。
參與者亦可支聯會網站或Facebook下載電子蠟燭取代傳統蠟燭。
燭光晚會於晚上8時舉行，大會先播放一段「六四」三十周年短片等，然後全體默哀一分鐘。為六四30周年推出的新歌《回憶有罪》的黃耀明，會現身獻唱。晚會上，除了播放張先玲講話短片外，亦會播放短片《我是記者》；當年學聯代表李蘭菊及早前佔中九子案中，獲判緩刑的支聯會常委朱耀明牧師，也分別到場分享講話。
為了嚮應環保，參與者亦可支聯會網站或Facebook下載電子蠟燭取代傳統蠟燭；場刊亦預先上載至支聯會網站。
「天安門母親」群體成員張先玲講話
尊敬的香港同胞們：
尊敬的歷年來從世界各地趕來參加維園燭光晚會的有良知的朋友們：
我們代表「天安門母親」群體向你們致以最崇高的敬意和衷心的感謝！
三十年來，維園的燭光陪伴著「天安門母親」們走過了坎坷的歷程，溫暖着我們的心！
天安門慘案已經過去了三十年。但那個血腥的夜晚，北京上空激烈的槍聲、坦克的橫衝直撞、穿梭的救護車、市民們為了保護學生對戒嚴部隊視死如歸的沿途攔截、鼎沸的人聲以及親人們最後的身影，至今，我們記憶猶新，永遠定格在我們的腦海裏，深深地刻在我們的心底。
我們痛苦過、悲傷過，如今巨大的悲痛已化為支撐我們抗爭的動力！
這樣血腥的慘案，和平時期動用軍隊在中國歷史上絕無僅有！劊子手們將永遠被釘在歷史的恥辱柱上，決不是一句輕鬆的「政治風波」就能夠抹去！更不是所謂「動亂」「暴亂」就可以作為軍隊鎮壓的理由，這樣的謊言是掩蓋不了血寫的事實！
三十年來，「天安門母親」群體不畏強權，櫛風沐雨、砥礪前行。追尋遇難者的蹤跡，為的就是要討還公道，就是要說出真相、拒絕遺忘、呼喚良知，尋求正義！
雖然這三十年來，我們找到的遇難者只是冰山一角，但僅此一角已能證明「六四」鎮壓的殘酷！這樣一次由執政黨主導、政府下令，調動大批野戰軍乘著裝甲車、軍車、坦克，真槍實彈，在首都街頭殺害手無寸鐵的、和平示威的學生和市民！這是甚麼行為？是不折不扣的草芥人命！殺人者竟是國家的正規軍！這是政府指使下的殺人！是國家的犯罪！
三十年來，「天安門母親」們本着和平、理性的原則，堅持：真相、賠償、問責三項訴求，多次就「六四」慘案通過法律解決向政府提出對話，但執政當局一直不敢面對，不敢回答。卻在公開場合用一句「黨和政府已有定論。」的囈語，作為遁詞。這樣一件在全世界眾目睽睽之下發生的慘案，豈是少數領導人一句話就能將事實抹殺掉的。歷史證明：真相終將戰勝謊言，正義必將戰勝邪惡！
雖然，「天安門母親」群體中已有五十六位難屬離去。但我們活著的人，將一如既往，承擔起逝者的責任，不管路有多崎嶇，我們將奮力向前！
感謝香港市民和朋友們對我們的支持！
天安門母親群體
二零一九年六月四日
「天安門母體」群體網頁： http://www.tiananmenmother.org
朱耀明牧師 分享講話
「請為我的靈魂點一支蠟燭。我很想，有光」（黃碧雲 作家）
夜，黑暗，恐怖！
「我永遠不會忘記那天夜晚，即是集中營的第一個夜晚，它把我的一生變成漫漫長夜。」當年15歲的諾貝爾得獎者維瑟爾（Elie Wiesel）回憶其在納粹集中營目睹的慘劇，永遠不會忘記那些孩子的小臉，他們的軀體被推進火爐，在沉靜的穹蒼下化作一縷青煙。
是的，我們都沒有忘記8964的那一夜，夜幕籠罩着大地，北京天安門廣場槍聲不絕，坦克車衝進人群中，壓碎人民的身體，一場慘絕人寰的屠殺在進行中。那是自己的人民啊！
納粹大屠殺的倖存者，1986年獲頒「諾貝爾和平獎」的維瑟爾（Elie Wiesel）在接受和平獎致辭時，提及一位猶太小孩子知悉大屠殺的歷史後，問他的父親：「這是真的嗎？現在是二十世紀，不是中古時代。誰能容忍這些罪行？世界怎能繼續沉默？」
孩子再追問父親：「請告訴我，你為我的將來作了甚麼？你為自己的一生作了甚麼？」這位父親回答：「我在盡力，我盡力保持活的記憶，我在跟那些想遺忘的人鬥爭。因為如果遺忘了，我們便是犯罪，就成了幫兇。」
「世界知道此事，卻仍然沉默不語。因此我立誓，只要有人受苦受辱，我便要發聲。我們必須選擇站在那一方。中立只會助紂為虐，對受虐者無益。沉默只會鼓勵施暴者，對受暴者無助。有時候，我們必須干預……」
今夜，我們齊集於此，高舉燭光，就是要讓受苦的人知道，他們並不孤單，我們沒有忘記他們。他們的聲音被壓抑，我們就為他們發聲。
面對著一個依然發生許多不公義與苦難的世界，維瑟爾跟這孩子說：只要有一個正直誠實的人起來行動，便可帶來生與死的改變。例如：馬丁路德金為爭取人權走出來，為同胞成功爭取到平權。
8964當年被通輯的民運人士逃亡來港時，時任法國駐港副總領事夢飛龍先生和總統外交顧問燕保羅先生不顧一切，將個人的前途押下，以生命實踐自由、平等、博愛的立國信念，給予逃亡人士簽証避難法國，救回了許多的生命。
今天只要還有一個持不同政見的人入獄，我們就不會有真正的自由。
因此，我們要有信心、勇氣起來行動；以愛、以良善，以公義對抗不義的政權！