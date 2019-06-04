【六四晚會】場刊率先睇　張先玲感人發言：巨大悲痛支撐我們抗爭

今日是六四事件三十周年，支聯會一如以往晚上在維園舉行燭光悼念集會。席間，大會會播放一段「天安門母親」的發起人之一張先玲講話短片。 張先玲一開始，先感謝「三十年來，維園的燭光陪伴著「天安門母親」們走過了坎坷的歷程，溫暖着我們的心！」又稱「我們痛苦過、悲傷過，如今巨大的悲痛已化為支撐我們抗爭的動力！」 朱耀明牧師今晚亦會上台發言，他引述納粹大屠殺的倖存者，1986年獲頒「諾貝爾和平獎」的維瑟爾（Elie Wiesel）在接受和平獎致辭的講話，將殘暴之事若選擇遺忘，「我們便是犯罪，就成了幫兇。」今晚市民聚集高舉燭光，悼念六四，「就是要讓受苦的人知道，他們並不孤單，我們沒有忘記他們」。

參與者亦可支聯會網站或Facebook下載電子蠟燭取代傳統蠟燭。

燭光晚會於晚上8時舉行，大會先播放一段「六四」三十周年短片等，然後全體默哀一分鐘。為六四30周年推出的新歌《回憶有罪》的黃耀明，會現身獻唱。晚會上，除了播放張先玲講話短片外，亦會播放短片《我是記者》；當年學聯代表李蘭菊及早前佔中九子案中，獲判緩刑的支聯會常委朱耀明牧師，也分別到場分享講話。

為了嚮應環保，參與者亦可支聯會網站或Facebook下載電子蠟燭取代傳統蠟燭；場刊亦預先上載至支聯會網站。

「天安門母親」群體成員張先玲講話 尊敬的香港同胞們： 尊敬的歷年來從世界各地趕來參加維園燭光晚會的有良知的朋友們： 我們代表「天安門母親」群體向你們致以最崇高的敬意和衷心的感謝！ 三十年來，維園的燭光陪伴著「天安門母親」們走過了坎坷的歷程，溫暖着我們的心！ 天安門慘案已經過去了三十年。但那個血腥的夜晚，北京上空激烈的槍聲、坦克的橫衝直撞、穿梭的救護車、市民們為了保護學生對戒嚴部隊視死如歸的沿途攔截、鼎沸的人聲以及親人們最後的身影，至今，我們記憶猶新，永遠定格在我們的腦海裏，深深地刻在我們的心底。 我們痛苦過、悲傷過，如今巨大的悲痛已化為支撐我們抗爭的動力！ 這樣血腥的慘案，和平時期動用軍隊在中國歷史上絕無僅有！劊子手們將永遠被釘在歷史的恥辱柱上，決不是一句輕鬆的「政治風波」就能夠抹去！更不是所謂「動亂」「暴亂」就可以作為軍隊鎮壓的理由，這樣的謊言是掩蓋不了血寫的事實！ 三十年來，「天安門母親」群體不畏強權，櫛風沐雨、砥礪前行。追尋遇難者的蹤跡，為的就是要討還公道，就是要說出真相、拒絕遺忘、呼喚良知，尋求正義！ 雖然這三十年來，我們找到的遇難者只是冰山一角，但僅此一角已能證明「六四」鎮壓的殘酷！這樣一次由執政黨主導、政府下令，調動大批野戰軍乘著裝甲車、軍車、坦克，真槍實彈，在首都街頭殺害手無寸鐵的、和平示威的學生和市民！這是甚麼行為？是不折不扣的草芥人命！殺人者竟是國家的正規軍！這是政府指使下的殺人！是國家的犯罪！ 三十年來，「天安門母親」們本着和平、理性的原則，堅持：真相、賠償、問責三項訴求，多次就「六四」慘案通過法律解決向政府提出對話，但執政當局一直不敢面對，不敢回答。卻在公開場合用一句「黨和政府已有定論。」的囈語，作為遁詞。這樣一件在全世界眾目睽睽之下發生的慘案，豈是少數領導人一句話就能將事實抹殺掉的。歷史證明：真相終將戰勝謊言，正義必將戰勝邪惡！ 雖然，「天安門母親」群體中已有五十六位難屬離去。但我們活著的人，將一如既往，承擔起逝者的責任，不管路有多崎嶇，我們將奮力向前！ 感謝香港市民和朋友們對我們的支持！ 天安門母親群體 二零一九年六月四日 「天安門母體」群體網頁： http://www.tiananmenmother.org