【六四三十】尖沙咀集會近200人　林榮基自嘲大中華膠：認同紀念

六四事件踏入30周年，上一代擔憂事件漸被遺忘，但有下一代卻帶着不同理念，選擇在維園以外舉辦悼念晚會。「立言香港」委員巫堃泰及葵青連結動力召集人張文龍在尖沙咀文化中心旁發起六四集會，為未盡同意支聯會「建設民主中國」等理念的人士，提供另一個悼念場地，更照顧本土聲音。 現場約有近200人參與集會，集會上播出已流亡台灣的前銅鑼灣書店老闆林榮基影片，林在影片上指出，傳承斷裂緣於部分年輕人不認同自己是中國人。他尊重年輕人的選擇，最後更自嘲為大中華膠，但提醒以人權等普世價值看待並紀念六四。

「立言香港」委員巫堃泰（左二）及葵青連結動力召集人張文龍（左一）在尖沙咀文化中心旁發起六四集會，為未盡同意支聯會「建設民主中國」等理念的人士，提供另一個悼念場地，更照顧本土聲音。（梁祖饒攝）

林榮基：應拋開身份認同看待六四

「無論雨怎麼打，自由仍是會開花」，尖沙咀集會開始前落下連綿細雨，但幸天公造美，最終無阻集會，現場有近200人在晚上8時15分陸續燃起燭光，並在自由戰士雕像下獻上鮮花。

悼念集會上播出在《逃犯條例》通過前，逃至台灣的林榮基在台北自由廣場的自拍片段。林榮基指自己與年輕人一樣，承認自己是香港人。而六四傳承斷裂，全因部分年輕人不認同自己是中國人，拒絕參與悼念活動，應當尊重他們的選擇。

林榮基其後更自嘲曾為大中華膠，逐漸發覺沒辦法可改變中國。但是他卻提醒六四是一場屠殺事件，認為應拋開身份認同看待六四，以人權等普世價值紀念六四。

七旬夫婦：「建設民主中國」太難實現

理大校董會學生代表李傲然則在現場發言，指香港人身份變得艱難，對此感到嘆息及難過，但表明不應忘記六四。 李指雖然因民主牆事被判處120小時服務令，但相比當年學運人士及現時為香港犧牲前途、身陷囹圄的熱心人士相比，自己只是微不足道。李傲然更指，逃犯條例猶如放在頸邊的利刃，放棄抗爭只會承擔最大的代價。

主辦方巫堃泰指，是次活動以香港人身份紀念六四，警方管制人數亦較去年少，出席活動人數與早前估計數字150至200人相約，但因舉辦活動未曾對外籌款，故未知明年會否繼續舉辦悼念活動。

一對年約70歲的夫婦參與是次活動，兩人表示是專程支持一眾年輕人，更指維園悼念活動行禮如儀，「建設民主中國」太難實現，只希望不同悼念儀式，可帶來更多的討論及對未來的想像。

首次參與尖沙咀集會的「80後」江小姐表示，過往參與多年六四悼念活動，早前經傳媒知悉是次悼念活動更為本土，故現身參與。她稱，六四事件因30周年被廣泛報道，但她發現不少「90後」及「00後」完全不認識六四事件，擔憂六四事件最終被遺忘。她認為不同悼念六四的活動「遍地開花」最為理想，而為傳承更應身體力行參與。