【六四晚會】警稱3.7萬人　區諾軒爆警估算法：草坪已可容3.2萬人

支聯會昨日在維園舉行六四燭光晚會，市民坐滿6個硬地足球場和中央草坪，大會公布有逾18萬人參與遊行，不過警方聲稱有3.7萬人參與。 民主派立法會議員區諾軒曾於2016年至2017年擔任民陣召集人，有多次統籌遊行、集會的經驗。他憶述警方在2017年5月24日與民陣召開會議，商討七一遊行安排，並公開警方向民陣提供的內部估算文件，警方估計單單維園中央草坪已可容納3.2萬人，天后地鐵站至維園的位置則可容納1.2萬多人。 區諾軒直斥，警方稱只有3.7萬人參與晚會，做法 「好離譜」兼極度雙重標準，不排除警方低估人士是為周日反《逃犯條例》遊行降溫。

區諾軒指，若根據警方的文件估算集會人數，昨晚參與六四晚會的市民坐滿6個硬地足球場和中央草坪，倘中央草坪已容納3.2萬人，反問是否只有5000人在維園6個硬地足球場。（吳倬安攝）

區諾軒在2017年5月24日以民陣召集人身份與警方會面，商討七一遊行安排。他指當時警方提供一份有關維園人群管理措施的文件，其中估算維園中央草坪可容納3.2萬人，天后地鐵站至維園的位置可容納1.2萬多人，銅鑼灣記利佐治街則可容納約7650人。

區諾軒直指，若根據警方的文件估算集會人數，昨晚參與六四晚會的市民坐滿6個硬地足球場和中央草坪，倘中央草坪已容納3.2萬人，反問是否只有5000人在維園6個硬地足球場。

他批評警方做法 「好離譜」兼極度雙重標準，不排除警方低估人士是為周日反《逃犯條例》遊行降溫。

警方昨日公布集會人數後，有網民「回帶」指在2017年2月23日， 4個警察協會在旺角警察體育遊樂會舉辦大會聲援7警，期間有警員在台上帶領全場人士高呼「X你老X」，當時大會稱有3.3萬人參與集會。

警方提供一份有關維園人群管理措施的文件，其中估算維園中央草坪可容納3.2萬人、天后地鐵站至維園的位置可容納1.2萬多人，記利佐治街則可容納約7650人。（區諾軒提供/吳倬安攝）

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區諾軒笑指，警察體育遊樂會兩個草地足球場，對比維園6個硬地足球場和中央草坪，「明眼人睇到就知兩者面積有好大分別」。他批評：「警方估算對佢哋有利嘅集會嘅人數時，就會高估集會人數，警方唔認同嘅集會，佢哋就會估少啲人」，認為做法只會破壞警方僅餘公信力，令其他人更不相信警方的估算，把警方的估算當成笑話。