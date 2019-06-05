慶委會七一維園辦多項活動　陳勇稱無霸位：無我哋咁勤力攞唔到

香港各界慶典委員會連續3年成功申請在維園舉辦慶回歸活動，即代表一直以維園作七一遊行起步點的民間人權陣線須另覓起步點。慶委會今日（5日）舉行記者會介紹活動，署理執行主席陳勇表示，不擔心屆時會與參加遊行的市民起衝突，現場有糾察維持秩序，強調他們是合法申請場地，不存在「霸位」問題，笑言「可能佢哋無我哋咁勤力所以攞唔到」。

慶委會將於本月29日至7月1日在維園舉辦多項與大灣區及創科為主題的活動，慶祝香港回歸回歸祖國22周年。（洪嘉徽攝）

慶委會將於本月29日至7月1日在維園舉辦多項與大灣區及創科為主題的活動，慶祝香港回歸回歸祖國22周年，預計有30萬名市民參與。

維園6個足球場將會一連3日舉辦創科潮流嘉年華音樂會，活動內容主要分兩個板塊，一個為香港創科發展和成果的展示，另一個為青年創意及潮流文化展示。其中一個攤位是讓市民體驗5G網絡，陳勇稱，相信技術是由華為提供，笑言市民不用飛往英國體驗，在維園也可以用這項服務。

慶委會署理執行主席陳勇（左二）表示，不擔心屆時會與參加遊行的市民起衝突，現場有糾察維持秩序，強調他們是合法申請場地，不存在「霸位」。（洪嘉徽攝）

民陣的七一遊行將會在維園的中央草坪作起步點，陳勇稱不擔心會發生衝突，大會會安排糾察維持秩序，有需要時亦會向警方求助。他指，慶委會早已透過康文署申請在維園舉辦活動，認為任何團體只要是合法、合情、合理都可以舉辦活動，不存在「霸位」，期望大家互相包容和尊重。

被問到市民對修訂《逃犯條例》反感，會否影響部分人參與慶回歸活動的意欲，陳勇相信反而會令更多市民出席活動，強調香港是個安全的城市。