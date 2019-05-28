【七一遊行】慶委會奪維園辦活動　Supper Moment曾獲邀但不出席

由民陣主辦，每年7月舉行的7.1遊行向來在銅鑼灣維多利亞公園足球場起步。惟近年由建制派組成的香港各界慶典委員會（慶委會）多次「截胡」以「享有較優先使用權的團體」名義向康文署租用維園足球場。 民陣早前亦表示接到通知，維園足球場再次被佔用，無法用作7.1遊行起步點。《香港01》則發現一份宣傳資料，原來今年「截胡」的團體，又是慶委會，根據資料顯示，慶委會於6月29日至7月1日租用場地，且活動會邀請Supper Moment等多個知名樂隊擔任表演嘉賓。不過，據了解，Supper Moment曾接受邀請，但並未答應參加該活動。《香港01》向慶委會查詢時，對方證實期間會舉行一場「創科潮流音樂嘉年華」，惟未有確認表演嘉賓。Supper Moment的經理人回覆查詢時，則表示活動期間，該樂團正在外地出席宣傳活動，故不會出席。

慶委會再次「截胡」，奪得維園足球場使用權，舉行一場「創科潮流音樂嘉年華」，活動曾邀請Supper Moment，但被拒絕。（資料圖片/余俊亮攝）

宣傳資料顯示，慶委會將於6月29日至7月1日，一連3日在維園足球場舉辦一個大灣區節活動(Greater Bay Festival 2019)，以慶祝中華人民共和國成立70周年和香港特別行政區回歸22周年。根據資料，該活動包括連串音樂、體育活動。Supper Moment等本地知名樂隊都在宣傳資料上出現。

慶委會則證實，確實會在維園足球場舉辦音樂嘉年華，但表演團體卻尚未確定。不過，據了解，Supper Moment確實曾經獲邀請，惟最終未有答應出席。Supper Moment經理人則表示，活動期間，該樂隊在外地進行宣傳活動，不會在香港。

Supper Moment曾接受慶委會邀請，但並未答應參加該活動。(資料圖片)

民陣召集人岑子杰表示，慶委會明顯吸取去年經驗，不再舉行門可羅雀的沉悶展覽，惟建制派仍無政治勇氣，舉行全港市民最關注的「中國法治」展覽，介紹「陽光司法」和中國近年來在司法範疇取得的「卓越成就」。

他認為，建制派以音樂節之名舉辦「維穩騷」，又邀請受年輕人歡迎的樂隊擔任表演嘉賓，是希望一洗近年來「長者俱樂部」的形象，他呼籲建制派「放過歌手，人哋都係揾食，唔好令人哋要揾個合理理由唔出席你個活動。」

他又指，慶委會佔用維園，最終結果只會是「損人不利己」，對遊行人士、警方和參加其表演活動的人士造成不便，但認為慶委會的刻意干擾，無法阻止港人上街，反對逃犯條例的決心。