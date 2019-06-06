【逃犯條例】三千法律界黑衣遊行　前警監會主席：修例違反邏輯

《逃犯條例》修訂掀起滿城風雨，大律會公會、律師會和法律界選委齊聲要求政府撤回條例。 法律界今天（6日）舉辦黑衣遊行反修例，由終審法院，遊行至金鐘政府總部，多名重量級法律界人士也有參與，包括大律師公會前主席陳景生、無政黨背景的資深大律師潘熙、曾在許仕仁案擔任控方代表的資深大律師謝華淵、曾代表黃台仰的資深大律師祁志等。這次是法律界回歸以來第五次發起黑衣遊行。 其中前警監會（現為監警會）主席黃福鑫接受訪問時直斥修例完全是不合邏輯，又批評政府不願聆聽法律界意見，無條件「撤走」香港與中國之間的法律防火牆，使他沒辦法不出來參加遊行。 公民黨法律界議員郭榮鏗表示，有2,500人至3,000人參與黑衣遊行，是回歸以來最多人參與的一次，警方則指最高峰時有880人參與。

郭榮鏗表示，有近三千人參與是次黑衣遊行，為回歸以來最多的一次。（余俊亮攝）

遊行隊伍於下午六時起步，經德輔道中、紅棉道及夏愨道，遊行至政府總部。遊行隊伍抵達政府總部後，面向政府總部默站三分鐘，抗議政府修訂《逃犯條例》。

民主黨創黨主席李柱銘、前大律師公會主席陳景生、公民黨法律界議員郭榮鏗、資深大律師兼公民黨主席梁家傑、資深大律師兼法律界選委查錫我等人在隊頭，帶領隊伍起步。其中大律師公會主席戴啟思亦有到場，在龍和道加入時，眾人拍掌致意。

已非首次參與黑衣遊行的黃福鑫批評，修例完全不合邏輯，又批評政府把大門關緊，不願聆聽法律界意見，無條件撤走香港與中國之間的法律防火牆，使他無辦法不出來參加遊行。

他又表示，他於周日亦會參與遊行，捍衛香港法治的「長城」。他認同政府藉修例「將法庭擺上枱」，「係人都知啦，法庭只能處理雞毛蒜皮嘅嘢」，他強調政府若要修例，需讓全港市民信服，但如今無法做到。



梁家傑則表示，03年「七一」遊行後，董建華也曾表明不會因遊行人數而撤回《基本法》23條，最終政府也被逼撤回23條，但他認為港人目前只能做「做到嘅嘢」。他說，若修例通過，香港和內地將不再有區隔，兩制將會變成一制。他又直言：「輸也要輸得精彩，立此存照，輸得對得起自己」。

公民黨黨魁楊岳橋表示，《逃犯條例》修訂嚴重破壞香港與中國的防火牆。他又特別提到，有匿名法官已表達對修例的擔憂，大律師公會及律師會已發聲明表達憂慮，反映法律界一面倒表達擔憂，強調政府硬推修例，將違反「最基本的尊重」。

政府兩度調整草案 謝華淵：係咪代表政府一開始無諗清楚？

曾在許仕仁案擔任控方代表的資深大律師謝華淵直言，修例草案根本無辦法保障被移交到內地受審的港人，又指即使有法庭把關，也只是制度上的保障，實際上未必有保障。

謝華淵又認為，政府予他「好堅決要立法（修例）」的感覺，不過政府應在修例過中要聆聽多些意見，「以一個合理嘅態度聽人意見」。他質疑，政府兩度以擠牙膏式修改草案，「係咪代表政府一開始無諗清楚？」

法律界今日（6日）發起反《逃犯條例》遊行，各人穿上黑衣，由終審法院起步，前往政府總部，沿途沒有叫口號。（余俊亮攝）

郭榮鏗指有三千人參與 回歸以來最多

郭榮鏗在遊行結束後表示，估計有2,500至3,000人參與遊行，超岀他的預期，又指今次是回歸以來最多人參與的一次黑衣遊行。郭榮鏗表示，法律界已齊心一致清楚表達反修例的訊息，他又指修例對香港法治造成極大和不可逆轉的破壞。他又形容《逃犯條例》修訂比《基本法》23條立法更兇狠，強調法律界並無被誤導，又指法律界、市民和國際社會已深明修例的危害，不明白只是保安局局長李家超和林鄭，他呼籲市民在6月9日參與反修例遊行。

郭榮鏗又批評，林鄭月娥一手把香港法治「送中」，令法律界憤怒，特別是林鄭拒見法律界選委，顯示其失去誠信及管治威望，希望能多人走岀來能向政府施壓，並促林鄭月娥懸崖勒馬。

（由左二起至右）何俊仁、廖成利、郭榮鏗、吳靄儀、梁家傑、李柱銘和陳景生站在遊行隊伍的隊頭。（李澤彤攝）

遊行隊伍抵達政府總部後默站三分鐘。（余俊亮攝）

近千名法律界人士由終審法院遊行至政府總部。（余俊亮攝）

律政司：法官應不受任何干預



律政司回應黑衣遊行時指，修例目的是為處理台灣殺人案，同時堵塞現行刑事司法互助制度的漏洞，又指香港的移交逃犯和刑事司法互助機制參照了聯合國在這方面的合作指引和條約範本，並且符合國際通行的人權保障原則，強調按照《條例草案》訂定的特別移交安排，在保障涉案人方面只會比現行《逃犯條例》規定的更多，不會減少。

律政司又指，政府在處理移交逃犯請求時一直根據極為嚴謹的程序，現行條例訂明了適當的人權和程序保障，以及行政和司法的多重把關角色，行政審查包括由律政司審視請求是否符合有關法律規定和行政長官考慮律政司意見後的決定，司法審查則包括法院公開聆訊、涉案人可就行政長官的決定申請司法覆核，也可就法院的拘押命令申請人身保護令；又指《逃犯條例》生效至今差不多二十二年，一直行之有效，平衡了緝捕逃犯及保障人權兩方面的需要。



律政司又說，《基本法》第八十五條在憲制層面規定了司法獨立的原則，同時法官的任期亦受到《基本法》第八十九條保障，又指更重要的是，法官的獨立性也反映於莊嚴的司法誓言當中，每一位法官作出司法誓言時均會承諾以「無懼、無偏、無私、無欺」之精神為香港特別行政區服務，並主持正義，深信司法機構和全體司法人員必定會繼續公平、公正地依法審理案件，不受任何干預。

法律界黑衣遊行實況