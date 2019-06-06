【逃犯條例】調查指逾四成人或因修例移民　較去年同類調查增一成

學術自由學者聯盟聯同法政匯思、民主進步會計師、前線科技人員等多個專業團體早前委託港大民意研究計劃，就《逃犯條例》修訂進行問卷調查，民研計劃於上月底及本月初以電話訪問1002人，六成六受訪者表明反對將香港人引渡至內地受審，反對和贊成的比例高達4.21比1。 調查問到，若香港人真的有可能被引渡至內地受審，若有機會，會否打算移民或移居外地，結果有高達四成六表示會打算移民，比較去年12月一項的中大民調、當時有三成四受訪者表示有意向移民，大幅增加12個百分點。 浸會大學政治及國際關係學系副教授、公民黨前立法會議員陳家洛直指，調查以科學方法反映港人的民意，形容調查結果是「壓倒性」，反對修例和「送中」受審是社會主流。科大社會科學部副教授成名指出，考慮移民的比例之高，令人感到相當憂慮。

成名（右二）預料至少有30萬人參與周日反修例遊行。（吳倬安攝）

66%不贊成將港人引渡內地受審

調查在5月29日至31日及6月3日期間，以電話隨機訪問1002人。結果顯示，66%受訪者表明不贊成將香港人引渡到內地受審，只有17%受訪者贊成，反對和贊成的比例高達4.21：1。

63%受訪者表示，只贊成引渡到尊重人權的地方受審，不贊成的受訪者則佔17%。同時59%受訪者不相信內地有公平審訊，只有14%受訪者相信內地有公平審訊。

調查亦有問到受訪者關於移民的看法，若香港人真的有可能被引渡至內地受審，46%表示若有機會會打算移民或移居外地，無打算移民的受訪者則佔52%。其中打算移民的受訪者中，62%擁有大專學位，64%的18至29歲受訪者打算移民。而在30至39歲和50至59歲的受訪者群中，同樣有51%打算移民。

若《逃犯修例》修訂通過，46%同意或強烈同意會增加將部分資產轉移到海外的機會。

陳家洛（右）指出，調查以科學方法反映港人的民意，形容調查結果是「壓倒性」。（吳倬安攝）

成名：逾半學生表示打算移民

有份設計問卷的成名指出，中大去年底的調查指將34%受訪者有移民的意向，是次調查參考中大調查的問法、以同樣字眼了解受訪者對移民的傾向。成名又指，有報道曾指出有逾百萬港人擁有外國護照，他認為修例通過後會有更多港人選擇移民，又相信一些曾移民、及後回流的港人，會選擇再度移民。

任教科大的成名表示，去年他在課程第一課上問學生會否打算移民，結果在400名學生當中，有逾半學生表示打算移民，令人感到相當憂慮，「想像到佢哋（學生）有幾失望同恐懼」。成名估計周日會有最少30萬上街反修例，倘少於30萬人參與遊行，反而會令他感意外。

陳家洛則指出，調查以科學方法反映港人的民意，形容調查結果是「壓倒性」，反對修例和「送中」受審是社會主流，反映林鄭稱民意支持修例是「不科學」。他呼籲林鄭月娥「放下屠刀，立地成佛」，撤回修例。

法政匯思召集人李安然表示，大律師公會、律師會、法律界選委已明確和清晰地，透過以法論法的方式就修例表達意見，對於保安局局長李家超曾指法律界因誤解而反對，李安然批評政府把法律界的意見扭曲，反問「難道所有專業人士都是被誤解？」