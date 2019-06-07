【逃犯條例】北歐四國商會斥修例倉促、損港聲譽　Ikea為商會成員

丹麥、瑞典、芬蘭和挪威四個北歐國家的香港商會6日發聲明，指《逃犯條例》修訂將為香港的法治和司法制度帶來重大改變，又指修訂草案目前以高速和沒有正式諮詢的情況，交予立法會審議，四商會認為若在無全面諮詢的情況下通過修例，將為香港的貿易和商業聲譽帶來被破壞的風險。 翻查商會成員名單，廣受港人歡迎的宜家家居（Ikea）亦為香港瑞典商會成員之一；近年備受女士歡迎的潘多拉珠寶，則為香港丹麥商會的成員。

宜家家居是香港瑞典商會成員之一。（資料圖片）

香港丹麥商會、香港瑞典商會、香港芬蘭商會和香港挪威商會今天發聯合聲明，指四間商會的成員由逾百間在港的北歐公司組成，既有初創企業，亦有跨國企業，一直受惠於由「一國兩制」提供的穩定和具透明度的營商基礎，完整和具質素的司法制度為香港成為國際商業中心的基礎。

北歐商會認為，《逃犯條例》修訂將為現行的香港的法治和司法制度帶來重大改變，同時以他們的觀察，修訂草案目前以高速和沒有正式諮詢的情況，交付立法會審議。北歐商會認為，為了商界的長期利益，政府在修例前需要作完整諮詢，否則將為香港的貿易和商業聲譽帶來被破壞的風險。



北歐商會又指，若草案提交至立法會辯論，應全面和充份考慮法律界、商界等界別的意見，並作出適合修訂，確保草案有更多保障程序，且需確保草案與香港的法治制度一致。