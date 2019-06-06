【逃犯條例】5泛民議員留守議事廳阻草案二讀　秘書處清場抬人

《逃犯條例》修訂引發泛民強烈反對，政府早前宣布繞過立法會法案委員會，修例草案將於下周三（12日）直上大會審議。新同盟范國威、民主黨鄺俊宇等多名民主派立法會議員，今天（6日）下午於立法會會議完結後留守議事廳，稱要至下周三，以圖阻止草案上大會恢復二讀。 立法會行政管理委員會今天下午召開緊急會議，決定授予秘書處權力，勸籲議員自行離開，否則稍後會採取適當行動。 至晚上七時半，秘書處展開清場行動，派保安抬走留守議事廳的議員，公民黨譚文豪、鄺俊宇等被抬走。清場過程可謂險象橫生，民主黨許智峯和議會陣線朱凱廸爬上一條近三米高的長梯，十多名保安包圍並拉扯長梯，令長梯搖搖欲墜。

保安把長梯由人字形扯開成一字形，朱凱廸最終著地，被保安抬走。（李澤彤攝）

許智峯、朱凱廸上長梯險象橫生



立法會大會今日下午約3時許完結，會後5名民主派議員留守在會議室，欲阻止《逃犯條例》修訂於下周三恢復二讀。

身兼行管會主席的立法會主席梁君彥表示，已授權秘書處勸籲議員自行離開，否則今日會採取適當行動。他又指，為配合下周三大會恢復二讀逃犯條例修訂，會採取多項特別措施確保會議順利舉行，包括除了秘書處安排的導賞團外，立法會只接待不超過30名公眾人士旁聽，議員助理不能進入一至三樓，議員訪客午夜至清晨六時，不能留在大樓內。

及至晚上七時半，秘書處正式展開「清場」行動，派保安抬走留守議事廳的議員。民主派會議召集人毛孟靜及新民主同盟范國威自行離開會議廳。

晚上約7時20分，鄺俊宇被保安抬出會議廳，其間鄺高叫反修例的口號。其後立法會保安取走泛民留在議事廳的帳幕，在旁的譚文豪被多名保安拉扯，對峙約30秒，譚被保安抬走。

另一邊廂，許智峯和朱凱廸手取「反送中」標語，爬上一條近三米高的長梯，十多名保安包圍並拉扯長梯，令長梯搖搖欲墜，保安又呼喊朱凱廸和許智峯離開。

保安其後朱凱廸勸喻之下，暫時鬆開長梯，部分保安離開議事廳，雙方僵持。兩人見保安人數減少，一度嘗試走下長梯，保安見狀上前嘗試清場，惟二人迅速爬回梯頂，保安無功而還。約半小時後，許智峯嘗試再次走下長梯，保安從後突襲，許發現保安的「攻勢」後迅速抓住梯邊，但最終仍被抬走。多個保安上前增援，把長梯由人字形扯開成一字形。朱凱廸最終著地，被保安抬走。

數十名立法會保安嚴陣以待，朱凱廸被保安抬走。（李澤彤攝）

譚文豪：保安或違《權力及特權條例》 考慮控告梁君彥

譚文豪表示，秘書處今天的清場行動完全不接受，認為立法會議員不應受立法會主席的行政命令或行管會作出的一些決議而受限制。譚文豪強調，議受《權力及特權條例》保障，直指保安人員當時是「執行犯法任務」，不排除控告梁君彥及秘書處，甚至保安員，正就此咨詢法律意見。譚強調，並不希望控告保安員，因他們只是執行行管會的命令，他又稱在等峙期闖，曾親口向保安指出清場行為是違法。

被抬離場的朱凱廸表示，所有人需要自己的位置盡全力，「反送中」才有機會勝利，故民主派發起今次的留守行動，阻止下周三的會議進行，但最終未能成功。他強調，泛民議員會把握任何一個機會，在會議室內外尋找任何機會阻止惡法通過。

對於梁君彥傍晚曾稱，會安全地把會議廳內議員驅趕，朱凱廸直斥保安的手法毫不安全，他強烈譴責梁君彥。他又指在拉扯期間，保安主管不理會下屬的安全，多次下令保安人員拉扯長梯，做法不負責任，又提到有保安主管要求他從長梯「跳下來」，形容是「無謂的挑釁」。

許智峯表示，希望讓市民看到議員盡全力反修例，他說雖然今次無法留守，但周日遊行是另一次機會反修例，希望市民和議員一同「搏老命」，阻止惡法進過。

毛孟靜補充，希望這次戲劇性的行動，能啟發更多香港在星期日上街，她認為港人清晰了解修例危害。

范國威則表示，對保安搖動長梯的手法感到憤怒，形容是「收買人命」，若二人跌落必然受傷。他又明言：「不默而死，寧鳴而生」，希望周日更多市民上街聲援。

譚文豪則指，希望遊行隧伍在晚上10點仍然在維園出發參加遊行。鄺俊宇指，梁君彥阻止議員留在會議廳是國際笑話，又形容《逃犯條例》修訂通過後，香港人將無路可退。

朱凱廸強調，泛民議員會把握任何一個機會，在會議室內外尋找任何機會阻止惡法通過。（黃鳳儀攝）

許智峯和朱凱廸爬上一條近三米高的長梯。（李澤彤）

立法會大會今日下午3時多完結 ，會後5名民主派議員留守在會議室，反對修訂逃犯條例。（李澤彤攝）

以下為泛民議員留守及保安清場圖片：