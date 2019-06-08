【逃犯條例】1人1相籲遊行　陳方安生批林鄭漠視民意　自拆防火牆

反對修訂《逃犯條例》大遊行舉行在即，民陣今日（8日）展開一人一相活動，呼籲市民傳送照片來表態反對修例。民陣先邀請各界別人士打頭陣拍照，包括香港天主教教區榮休主教陳日君樞機、藝人何韻詩、畫家尊子等。 就前律政司司長梁愛詩今早在港台播出的節目指，修例已有充份討論，前政務司司長、香港2020召集人陳方安生反指，港英政府曾答應香港市民若考慮與中國簽定逃犯遣返條例的話，會展開廣泛諮詢，「沒人能接受二十日是廣泛諮詢」，批評政府的修例建議拆毀與內地司法的「防火牆」，林鄭完全漠視香港市民的心聲。

民陣呼籲市民傳送照片來表態反對修例。(盧翊銘攝)

前政務司司長陳方安生指出，97主權移交前，港英政府答應香港市民若考慮與中國簽定逃犯遣返條例的話，將可展開廣泛諮詢，但現時「沒人能接受二十日是廣泛諮詢」，同時惹來法律界、外國商會，以至國際間齊表關注，她批評修例拆毀與內地司法的「防火牆」。她稱：「因為我們自動拆毀了香港和國內的防火牆，防火牆正正是因為我們的獨立司法制度與國內的司法刑事制度是有好大的差別，『講得白點』，就是在國內沒有一個人可以有公平、公開的審訊，這是大家有目共睹。」

批林鄭視而不見、聽而不聞

在修例迴響巨大下，陳方安生反問現時特區政府是否要以謙卑態度，收回現在《逃犯條例》修訂，並展開廣泛諮詢，然後再考慮是否有其他可行的辦法。

她又批評作為特首的林鄭完全視而不見、聽而不聞，完全漠視香港市民的心聲，這並非一個領袖應俱備的表現，此情況下再不再三思考，是令我們一方面好憤怒，一方面感到痛心。

除了陳方安生，多界別人士今早出席一人一相活動，在演藝界，何韻詩表示，藝人現可在港自由唱歌、發揮藝術興趣，但修例非只政治問題，一旦通過修例，好大機會甚麼都不能說，「大家都係坐埋同一條船」。

至於宗教界，陳日君樞機強調，出來遊行反對不需要想得好偉大，因為修例威脅所有人：「若不出來，都對不住自己，不單只不盡責任，而且好愚蠢，因為這個時間不出聲，將來自己都會保不住自己。」

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以「大陸新移民」身份聯署反修例的教育大學講師黎明，亦呼籲內地新移民上街：「因為香港是我們的家，我們的聲音可能在過去在主流社會比較邊緣化，但是在民主進程當中，其實我們亦在所有人當中，只不過沒真正用這一個身份行出來，呼籲每一個在香港的新移民一起行出來，用這身份一齊守護香港。」