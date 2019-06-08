【逃犯條例】梁愛詩稱修例被妖魔化　沒有道理放走罪犯

《逃犯條例》修訂內容觸動社會神經，爭議聲不斷。前律政司長梁愛詩在港台節目《香港家書》指，今次修例政府自2月已經展開，4個月來「在民間、立法會和社群都有密集的討論」，認為整個過程有充份討論而不是草草了事，又說「這本來不是一件複雜的事情，而是被政治化和妖魔化」。

前律政司長梁愛詩在港台節目《香港家書》指，今次修例政府自2月已經展開，4個月來「在民間、立法會和社群都有密集的討論」，認為整個過程有充份討論而不是草草了事，又說「這本來不是一件複雜的事情，而是被政治化和妖魔化」。（資料圖片）

梁愛詩表示，有些人反對修訂，認為如果要求移交的國家或地區的司法制度，比不上香港的健全便不應移交，特別對中國大陸的司法制度缺乏信心。她續指，中國和55個國家簽訂了移交逃犯條約，以往亦有以個案方式下令遣返內地的例子，而大陸和台灣兩個互不承認的政府，都可以互相移交逃犯。因此她認為，「以不相信內地司法制度爲理回而反對方案，寧願放走罪犯，也不會合作，是沒有道理的」。

對於外界擔心法官怕如果不批准中國大陸引渡的要求，會受到政治壓力，梁愛詩則認為本港的法治和司法獨立受到憲制上的保障，獲委任的本地法官是終身制，加上香港法治在全球名列前茅，並稱「我完全有信心香港法官按逃犯條例審判案件，不會受到任何干預」。

梁愛詩強調修例是可以堵塞「漏洞」，亦增加涉案人的人權保障，「希望通過立法程式後，社會的爭議能夠平息」。

