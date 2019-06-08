【逃犯條例】留守議事廳遭抬走　泛民議員報警指梁君彥違特權法

議會陣線朱凱廸和民主黨許智峯等民主派立法會議員，前天趁完會後留守立法會議事廳，以圖阻止修例《逃犯條例》草案上大會恢復二讀，秘書處展開清場行動，保安員抬走留守議事廳的議員。 涉事多名民主派議員今日（8日）報警，公民黨譚文豪指，指示秘書處行動的立法會主席梁君彥違反 《立法會(權力及特權)條例》。

譚文豪稱，指示秘書處行動的立法會主席梁君彥違反 《立法會(權力及特權)條例》。（彭毅詩攝）

譚文豪、許智峯、新民主同盟范國威和民主黨鄺俊宇中午往灣仔警察總部報警，朱凱廸因踩單車出意外受傷未能出席。

譚文豪解釋，《立法會(權力及特權)條例》列明會議廳範圍的定義，亦包括立法會舉行會議當天全部時間：「即除了空間外，（定義）仍加上時間，時間就是當天時間，即只要當天立法會或任何委員會會議而言，這就是會議廳範圍所適當的時間和時空。」

他續指，《特權法》第8條說明議事規則或立法會可通過限制或禁止人士進入會議廳範圍，除議員或立法會人員外，主席或行管會有權力剔除任何人進入會議廳範圍，同時根據第19條，任何人襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員即屬違法，故梁君彥指議員所享的保障只適用於會議期間的說法是錯誤。

他補充，梁君彥或行管會定的規矩不能凌駕刑事法，故作為刑事條例的《特權法》是不能被凌駕。