【逃犯條例】陳健波籲遊行雙方勿作激烈行為　湯家驊：信港人理性

民陣明日(9日)發起遊行，反對修訂《逃犯條例》。今次是民陣就反修例發起第三次，上次4月28日的遊行，已有高達13萬人出席，聲勢不俗，預料明日有高達30萬人參加。 立法會議員陳健波亦估計明日的遊行有大量人群聚集，支持和反對修例者有可能同場，呼籲雙方保持冷靜，不要做出暴力行徑。 工聯會麥美娟則表示，希望遊行人士和平表達訴求，切勿做出激烈或暴力行為。 行政會議成員湯家驊指，香港是一個多元社會，香港人有權表達意見、訴求。由以往遊行的傳統顯示，相信香港人會理性、和平去表達訴求。

陳健波估計明日反修訂逃犯條例有大量人群聚集，部分人士或在此氣氛下易情緒激動。(資料圖片/李澤彤攝)

陳健波就著昨日凌晨有兇徒向警車擲汽油彈一案，表示明顯屬挑戰警方行為，雖未造成傷亡，但已破壞社會治安，令人恐慌，必須嚴厲譴責。他又稱，擔心有人會有樣學樣，或受暴力思維感染，明日反修訂逃犯條例估計有大量人群聚集，部分人士或在此氣氛下易情緒激動，亦有可能出現支持修例和反對修例者口角甚至肢體衝突事件，呼籲雙方均須冷靜，更不要做出暴力行徑，「出動暴力本身就係破壞言論自由，因為會嚇到對方不敢暢所欲言。」

麥美娟亦表示，見到泛民今次好大規模動員及廣泛滲透，「區區都有橫額，呼籲人們遊行」，不會低估明天遊行人數，惟希望他們以「和平去表達其言論、政治訴求，切勿用激烈或暴力行為」。

香港教育工作者聯會今發表聲明，強烈呼籲教師緊守專業，切勿動員學生參與遊行，以免他們被捲入政治漩渦。(教聯會網頁)

香港教育工作者聯會今發表聲明，強烈呼籲教師緊守專業，切勿動員學生參與遊行，以免他們被捲入政治漩渦，造成嚴重後果。聲明又指修訂《逃犯條例》已經極度政治化，教師應理性表達政治訴求，並客觀持平教導學生，多角度探究修例的利弊。

「教聯會強烈反對以任何暴力方式表達訴求，同時擔心學生因參與遊行而危害自身安全，甚至誤墮法網，前途盡毀。」

教聯會又重申，支持盡快通過修訂《逃犯條例》，認為是次修例能彌補香港在司法互助、共同打擊犯罪方面存在的不足，增進與國際間及周邊地區的司法合作，保持社會繁榮安定，避免香港淪為逃犯避風港，維護「一國兩制」。

教協則回應，指從未聽聞有任何團體呼籲教師動員學生參與遊行，而學生決定以和平的方式參與遊行，是基本權利，應予尊重，批評教聯會意圖抹黑，令教師不敢參與。

撐傘落區運動亦在Facebook發帖，呼籲「保護遊行群眾，堅持和平抗爭」，並列出6點提示，教行人士如何應對。

