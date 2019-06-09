【反逃犯條例】民陣公布103萬人參與遊行　警方指高峰期24萬人

民陣今（9日）發起遊行反對修訂《逃犯條例》，十數萬名市民參與。隊頭在下午近4時多到達立法會外，直至6時，隊尾仍在維園未出發。民陣於晚上9時半，公布有103萬人參與遊行，人數超越2003年七一遊行50萬人上街人數逾一倍，更是創香港回歸後遊行的歷史新高。 警方則指，參與遊行人數高峰期為24萬人，是03年七一遊行35萬人後的新高。

民陣今（9日）發起遊行反對修訂《逃犯條例》，十數萬名市民參與，隊頭在下午近4時多到達立法會外。（林若勤攝）

民陣指，2003年七一遊行，有50萬市民上街反對《基本法》23條立法等事件，遊行人數被視為政府決定擱置立法的主要原因。翌年民陣發起「爭取07、08年雙普選」為主題的七一遊行，當時大會稱多達53萬人上街，比起03年71遊行的人數更高。

直至2012年7月發起的「反對國民教育科」遊行，主辦方稱逾9萬人參加，最終令前特首梁振英政府撤回德育及國民教育科。不過隨兩年後的「雨傘運動」以清場告終，往後的遊行數字每況愈下。直到政府修訂《逃犯條例》，民陣前後發起3次遊行，第一次3月的遊行有1.2萬人參加，其後第二次4月的遊行有13萬人參加，今日的遊行人數以7倍增加。

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