【反逃犯條例】民陣公布103萬人參與遊行　警方指高峰期24萬人

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民陣今（9日）發起遊行反對修訂《逃犯條例》，十數萬名市民參與。隊頭在下午近4時多到達立法會外，直至6時，隊尾仍在維園未出發。民陣於晚上9時半，公布有103萬人參與遊行，人數超越2003年七一遊行50萬人上街人數逾一倍，更是創香港回歸後遊行的歷史新高。

警方則指，參與遊行人數高峰期為24萬人，是03年七一遊行35萬人後的新高。

民陣今（9日）發起遊行反對修訂《逃犯條例》，十數萬名市民參與，隊頭在下午近4時多到達立法會外。（林若勤攝）

民陣指，2003年七一遊行，有50萬市民上街反對《基本法》23條立法等事件，遊行人數被視為政府決定擱置立法的主要原因。翌年民陣發起「爭取07、08年雙普選」為主題的七一遊行，當時大會稱多達53萬人上街，比起03年71遊行的人數更高。

直至2012年7月發起的「反對國民教育科」遊行，主辦方稱逾9萬人參加，最終令前特首梁振英政府撤回德育及國民教育科。不過隨兩年後的「雨傘運動」以清場告終，往後的遊行數字每況愈下。直到政府修訂《逃犯條例》，民陣前後發起3次遊行，第一次3月的遊行有1.2萬人參加，其後第二次4月的遊行有13萬人參加，今日的遊行人數以7倍增加。

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歷年七一遊行人數

  民陣數字 警方數字
1997 3,000 /
1998 40 /
1999 500 /
2000 3,700 2,000
2001 700 /
2002 350 /
2003 500,000 350,000
2004 530,000 200,000
2005 21,000 17,000
2006 58,000 28,000
2007 68,000 20,000
2008 47,000 15,500
2009 76,000 28,000
2010 52,000 20,000
2011 218,000 54,000
2012 400,000 63,000
2013 430,000 66,000
2014 510,000 98,600
2015 48,000 19,650
2016 110,000 19,300
2017 60,000 14,500
2018 50,000 9,800
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