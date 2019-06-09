【逃犯條例】雷鼎鳴估20萬人遊行　民陣引述警方：30萬人　警否認

反《逃犯條例》修訂遊行萬人空巷。親建制派研究機構「香港發展中心」委託香港科技大學經濟系前主任雷鼎鳴估算，到4點45分，遊行總人數為18.7萬人到21.2萬人之間，平均為19.95萬人。 而約下午5時30分，民陣在遊行終點引述警方，指初步估算，遊行有30萬人參加。 而2003年7.1遊行，當時警方公布的遊行人數為35萬人。警方事後則在facebook發澄清聲，稱「有傳言指，警方已公佈今日的遊行人數數字。警方現澄清，就是次遊行的人數統計並未完成，相關傳言實屬虛構」。

親建制派研究機構「香港發展中心」委託雷鼎鳴估算，到4點45分，遊行總人數為18.7人到21.2萬之間，平均為19.95萬人。（慈美琳攝）

反修例遊行人潮洶湧，被迫提前從維多利亞公園出發，然而，至下午5時許，遊行隊伍早已到達遊行終點約1小時，起點仍然「逼爆」，大量遊行人士未起步。

民陣則引述警方初步估算，遊行有30萬人參加。換言之，遊行尚未結束，人數已直逼2003年7.1遊行的程度。不過，警方不久後，就稱有關傳言是虛構。

雷鼎鳴稱不知警方以何方法計算，亦表示不知民陣的數字有何根據，而自己的數字「有科學精神」，以面積乘密度的方法來計算，即以維園、政府總部及兩者之間馬路的總面積，再乘以3.3人/平方米的密度。這一密度，是隨機抽樣估算而得，「起碼幾十個不同人觀察回來的」，並「計算得較寬鬆，不想低估」。雷表示，這一密度計算方法在科學統計中常常使用。

雷又說，面積是以維園0.98萬平方米，加中間道路是3000米長、10米闊，應為3萬平方米，而因中途有人衝破對面馬路，最終道路面積以4.5萬平方米計，而每平方米人口密度計為3到3.5人。雷稱不掌握政府總部面積，因此政總部分以人手點算的人數。

雷表示，香港發展中心另在灣仔、銅鑼灣、金鐘設立三個定點，每個點至少4個工作人員，以人手記錄經過的人數，這一方法與上述密度方法得出的結論相近。

雷續稱，將來或以衛星圖來計算，到時可在高空拍完整照片，精確到兩厘米，「連人的表情都能見到」。

雷稱自己並非香港發展中心成員，今次是「幫（前特首）董建華手」，因自己在團結香港基金擔任研究委員會成員。他又強調自己百分百是義工，「沒有收錢」。

民陣召集人岑子杰表示， 對警方今日安排不滿意，認為警方處理不了人潮。他又指，林鄭今日去了多處地方，想必她的心情像坐過山車一樣，正式邀請林鄭來金鐘，面對市民的聲音。

岑子杰表示，由於隊尾仍未出發，故未能點算人數，但指遊行人數一定超過2003年的七一大遊行。