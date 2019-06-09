【逃犯條例】政府消息回應遊行人數：不退讓　劉兆佳指令中央警惕

反《逃犯條例》修訂遊行群情洶湧，至晚上9時許，龍尾才到達終點。民陣則公佈有103萬人參加遊行，創97回歸後的歷史新高。 不過，有政府消息人士就表示，今次史上罕有的遊行，並不會動搖港府修例的意志。 全國港澳研究會副會長劉兆佳則分析，今次遊行人數達到罕有之多，是有外力因素影響，惟效果只會是令中央政府更加警惕，不會讓步。

劉兆佳則分析，今次遊行人數達到罕有之多，是有外力因素影響，惟效果只會是令中央政府更加警惕，不會讓步。（資料圖片）

可作的讓步已作出

反修例遊行群情洶湧，有政府消息人士就指，遊行人數乃意料中事，因此前已評估今次是整個反對陣營出盡全力，此人強調，政府會尊重上街人士的意見，但不會撤回修例，也不會作任何讓步，因「可作出的讓步，已經作出」，現在方案中涵蓋的罪行，不能再豁免。

此外，也有政府中人及建制派均認為，今日遊行人數雖然是2014年雨傘運動後的新高，但最多只是20多萬人，當中不少人是青年人及中產，估計今次人數新高，是因為遊行前有足夠時間動員，加上對修例有不少誤解，認為人數與遊行前的估算差不多，又坦言政府難以再次讓步，「退無可退」。

有建制派中人表示，今次事件已提升至國際層次，是中美貿易戰下的一隻棋子，在中央主理下，亦不是林鄭月娥可以作主。

6.9反逃犯條例修訂遊行有103萬人參加，惟消息指，中央和港府不會因此讓步。（洪嘉徽攝）

防止港成為西方危害國家安全切入點

劉兆佳則分析，無論遊行人數多少，中央和特區政府都應不會讓步，因事件涉及的國家安全問題，比修例本身更重要。他指，事件涉及外部勢力的強力介入，在如今中美角力的格局下，香港出現如此大型的遊行示威，只會讓中央更警惕，防止香港局勢成為西方勢力危害中國國家安全的切入點。

他又認為，如非外國介入，商會、領事等發聲，令港人擔憂，今次遊行不會有如此多人上街。而修例之前已得到中央領導人支持，已上升到國家安全、國家榮譽的層次，中央不會讓步。

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港府修例有值得檢討之處

被問及特首林鄭月娥和特區政府的管治是否會因遊行受到動搖時，劉兆佳並不認同，但他亦表示，遊行人數之多，反映特區政府處理修例時有值得檢討之處，包括一開始就應該開宗明義說明修例有維護國家安全的作用。

他又認為，港府起初不應局限於強調「陳同佳案」是修例的動機，「如此狹隘的理由，很難說服別人」。他又指，特區政府應在推出修例前，就尋求建制派、商界形成「鐵三角」合作推動修例。