【逃犯條例】會否下台？ 林鄭：對市民承諾堅定 ，全力做好工作

昨日有大量市民上街反對逃犯條例修訂，民陣宣稱有103萬，警方稱最高峰時有24萬人參與，作為港府最高負責人的特首林鄭月娥今日在記者會上至少兩度被問到會否考慮落台。她回應稱，自己上任兩年多，致力以香港各方面的利益為依歸，一直推動金融和經濟發展，兩年來香港的創科成績獲認同。 林鄭又指自己對香港市民的承諾堅定，建設香港成為有法治、享文明的地方，重申自己會繼續盡全力作好有關工作。 林鄭又稱律政司長已聯絡法律界團體，包括大律師公會，希望再商討修訂逃犯條例。

林鄭指自己對香港市民的承諾堅定，令香港有法治、享文明，重申自己會繼續盡全力作好有關工作。（盧翊銘攝）

被問到民陣稍後計劃包圍立法會反對修例，林鄭稱如政府聲明一樣，呼籲社會和立法會議員要以和平理性表達意見，任何激烈行動沒裨益。她又指若市民看到昨日遊行後違反治安的行動，都會感不安，強望任何組織發起激烈呼籲前都要三思。

她續指昨日遊行人數非常多，是毋需爭議，她強調社會上有正、反聲音，至今亦有300個團體去信支持修例，反映不少市民對修例表示支持。她認為涉及敏感、與內地有關的情況都會具爭議，故政府責任是按政策目標，兼顧不同聲音冀未來日子，社會各界會平和、理性地進行工作。

被問到103萬市民是否主流民意，會否應競選承諾下台？林鄭僅回應指每次發生具爭議或涉及內地事務，社會上都會有兩極化意見、有強烈支持、強烈反對，甚至走向極端成為兩派，政府惟有兼顧兩方意見，找出平衡點讓工作可以繼續進行。

當再被問到會否如實向北京反映遊行巿民的意見，林鄭重申修例並非北京的指令，又指昨天並無與中央政府召開緊急會議，即使是政府內部，亦沒有召開緊急會議，又指她和其管治團隊昨天全日亦緊密地溝通。林鄭強調昨天無見過建制派、中聯辦官員，又稱：「我嘅行蹤大家都知道」。

對於有法官參與反修例聯署，林鄭指終審法院首席法官馬道立已在5月底出指引，但恐怕該法官未留意到有關聲明或早於聲明發出前已參與聯署。林鄭稱香港最重要的其中一個價值是司法獨立，特別是法官需要處理涉及政府或政治案件，故法官的立場需完全中立，又指馬道立的指引非常清晰。被問到會否落區向巿民解說，她僅稱會以適合方法向各界解釋、溝通，在網上亦有不少資料。