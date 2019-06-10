【逃犯條例】外交部駐港公署：一國兩制貫徹落實　不容外方抹黑

美國國務院發言人於上周六（8日）表示，美國政府正密切監察及關注本港特區政府建議修訂的逃犯條例，指修例持續侵蝕香港的「一國兩制」框架，威脅香港於國際事務中的特殊地位。外交部駐港公署發言人今日（10日）回應指，本港自回歸以來，「一國兩制」方針得到貫徹落實，對美國干預香港事務及中國內政表示強烈不滿和堅決反對。

外交部駐香港特區特派員公署表示，美國國務院日前的言論是無視國際法和國際關係基本準則，並干預香港事務和中國內政，對此表示強烈不滿和堅決反對。（外交部駐港特派員公署網頁）

美國國務院發言人於上周六再度開腔重申，美國正監察及關注特區政府提出的引渡條例修訂，認為修例一步步侵蝕本港「一國兩制」的框架，打擊香港長期於國際事務中建立的特殊地位。

外交部駐港公署發言人今日作出回應，指美國國務院日前的言論是無視國際法和國際關係基本準則，並干預香港事務和中國內政，對此表示強烈不滿和堅決反對。公署發言人指，香港回歸以來，「一國兩制」方針得到切實貫徹落實，香港的人權和法治狀況大幅提升，國際金融、貿易和航運中心地位不斷鞏固，不容任何外方詆毀抹黑。發言人重申，修訂逃犯條例是為了彌補法律漏洞，彰顯社會公義，完善香港法治，修訂內容符合國際法和國際社會通行實踐。駐港公署敦促美方停止散佈不符事實、停止干預特區正常的立法議程，及停止干涉香港事務和中國內政。