【逃犯條例】胡志偉倡罷交稅、天天穿黑衣　社福界罷工

民陣昨天發起遊行，反對《逃犯條例》修訂，大會稱有103萬人參與，警方則指有24萬人，惟特首林鄭月娥仍拒絕撤回修例，明言周三照舊恢復草案二讀。民主派會有何後續行動？ 民主黨主席胡志偉今日（10日）批評政府漠視民意，以制度暴力回應市民訴求，呼籲所有香港人以合乎比例的行動，癱瘓政府運作，包括罷工、罷課、罷市、罷交稅、天天穿黑衣，以及在門外貼上黑紙，以示對修例的不滿。 工黨立法會議員張超雄則表示，他聯同社福界立法會議員邵家臻辦事處和社工復興運動將於本周三（12日）發起罷工行動，呼籲社福界同工於當天告假，包圍立法會。教育界立法會議員葉建源則表示，他將與教協商討進一步行動，暫未知會有何行動，但不排除發起罷課、罷工。

胡志偉（前排左三）批評特首林鄭月娥到今天仍惺惺作態，視逾百萬上街的市民如無物，認為林鄭政府已失去管治合法性，呼籲市民在自己能力範圍內、以合乎比例的行動，癱瘓政府運作。（盧翊銘攝）

胡志偉批評林鄭月娥到今天仍惺惺作態，視逾百萬上街的市民如無物，認為林鄭政府已失去管治合法性，呼籲市民在自己能力範圍內、以合乎比例的行動，癱瘓政府運作。

他建議市民可發起罷工、罷課、罷市，他又提倡市民可以罷交稅、天天穿黑衣，以及在門外貼上黑紙，以示對修例的不滿。

葉建源則表示，教育界強烈反對修例，早前教協一項調查已指出，有八成會員不同意修例，又指昨天有逾百萬人上街，政府仍無動於衷，他表示將會與教協會員和理事認真討論下一步跟進行動。

被問到會否發起罷課、罷工，葉建源指有不同可能性，不過他指大學已開始放暑假，罷課有難度。據了解，教育界除了考慮罷工、罷課，或可考慮參考法律界發起黑衣遊行。

張超雄則表示，昨天有逾百萬市民上街，林鄭仍無動於衷，完全聽不到市民的聲音和憤怒，面對存亡之秋，他聯同邵家臻議員辦事處和社工復興運動將於本周三發起罷工行動，呼籲社福界同工於當天告假，包圍立法會。

張超雄指，社總已發起在周三告假，他又指罷工只會局限於非緊急服務，又理解罷工或會對服務使用者造成負面影響和憂慮。

資訊科技界立法會議員莫乃光提到，今天收到很多業界人士的訊息，問他業界有何後續行動，他表示已知悉界別內有部分公司宣布在本周三停止運作，明言「政府真係唔可以睇少」罷工行動。