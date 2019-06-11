【逃犯條例】特首辦收恐嚇電話　聲言對家人不利　議員譴責

逃犯條例將於明日（12日）恢復二讀，據了解，特首辦及律政司今日（11日）收到多個恐嚇電話，要求特首林鄭月娥24小時內撤回修例，否則「燒死林鄭全家」；又指會「掟汽油彈」及燒死律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶。 特首辦回覆《香港01》查詢，指特首辦於今日中午左右收到多個恐嚇電話，已就事件報警；律政司發言人則指，職員今日接獲恐嚇電話，已就事件報警。 多名立法會議員譴責有關恐嚇行為，指「政治問題，政治解決」，無論政治主張如何分歧，亦不應採用恐嚇手段。

林鄭（中）在鄭若驊（左）和李家超（右）陪同下，重申不撤回修訂《逃犯條例》。（盧翊銘攝）

據了解，特首辦於中午左右收到9個恐嚇電話，致電特首辦不同職員，內容同樣要求林鄭24小時內撤回條例及下台，否則「殺死林鄭、林生（林兆波）、燒死佢全家」。至於律政司則收到一個電話，要求鄭若驊辭職及撤回條例，否則將會「掟汽油彈」及「燒死（鄭若驊丈夫）潘樂陶」。

林鄭月娥昨日表示，感謝市民表達正反意見，稱有利政府日後的良好管治，但重申有必要修例，不能對漏洞視而不見；政府會做四方面工作，包括繼續密集式解說修例，接納建制政黨建議、通過修例後定期向立法會匯報等，表明會繼續二讀。