【逃犯條例】陸委會：即日起設「專區」應對　提醒台人赴港前小心

香港政府修訂《逃犯條例》引起極大爭議，台灣陸委會在周二（11日）宣布，由於修訂《逃犯條例》將會提高赴香港或在港台灣人士被移交大陸的風險，故即日起於陸委會官方網站上設立「政府因應香港逃犯條例專區」，說明政府立場及可能風險，以提醒欲經港轉機或前往旅遊、經商、工作、就學等之台灣民眾赴港前要「停」、「看」、「聽」。

陸委會表示，自本年2月香港政府提出修例以來，已引起各界極大爭議及關注，「認此侵害人權及消滅我國家主權，亦將使香港自由、人權等核心價值受迫害，『一國兩制』亦將蕩然無存」。陸委會重申政府立場是「絕不接受矮化中華民國主權、捍衛人權拒為惡法背書」，專區會有台灣政府歷次聲明及國際官方關切的重點，以供民眾了解。

陸委會官方網站特設「專區」應對香港修訂《逃犯條例》的爭議。（網頁截圖）

陸委會又提醒，香港周日（9日）的大型遊行創下香港回歸後人數之最，「主要係因香港政府《逃犯條例》一旦修正通過，將打開『送中』大門，此亦包含到港旅遊或過境的國人，都可能因此遭羅織罪名，送至中國大陸受審」。台灣政府作為一個負責任的政府，有必要對在港或欲赴（經）港的台灣民眾揭露風險，以保障他們的權益及人身安全。

（陸委會）