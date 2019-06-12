【逃犯條例】梁君彥：籲辯論處理問題　毛孟靜：抗爭者被抹黑暴徒

立法會原訂就《逃犯條例》修訂恢複二讀，大批反對修例市民到金鐘聚集，佔據金鐘主要幹道，其後與警方爆發大衝突，立法會主席梁君彥宣布今日（12日）不會開會。 梁君彥透過發言人表示，相信今天大家現在的心情都很複雜，稱「無人想見到有任何不愉快的事件發生」。不過他指修訂《逃犯條例》法案極具爭議，但當面對有不同意見的時候，呼籲市民要克制、以和平理性的態度，通過議會的辯論和審議法案程序，處理眼前的問題。

（資料圖片／張浩維攝）

梁君彥指，今天在金鐘一帶有大型群眾聚集，其後出現了衝突場面，市民和警方亦有人受傷，稱「相信大家現在的心情都很複雜，無人想見到有任何不愉快的事件發生」。

梁君彥指根據《基本法》，立法會的職責是制定法例，一旦政府當局將法案提交到立法會，立法會就必須履行審議法例的憲制責任。

他又指出，修訂《逃犯條例》法案極具爭議，但當面對有不同意見的時候，他呼籲大家要克制，以和平理性的態度，通過議會的辯論和審議法案程序，處理眼前的問題。

入夜後，警方仍大量發射催淚彈。（林若勤攝）

民主派會議召集人毛孟靜表示，今天是香港驕傲的一天，但也是悲傷的一天，她表示多謝市民，形容今日的情況空前，讓泛民議員不能自已。她又嚴厲譴責警方使用武力，「根本不需要開槍，不需要肆意發射催淚彈⋯⋯佢地兜口兜面咁向香港人掟催淚彈啊」。

說話間，毛孟靜兩眼含淚，又與一眾泛民議員一同鞠躬感謝香港人。她又指，抗爭者同時被政府抹黑為騷亂暴徒，但是事實是絕大部分市民是和平示威者。她斥責有關說法是「未審先判，不知所謂」。

她又要求梁君彥不必再考慮召開將逃犯條例修訂交上大會的會議，「議程應該剔除，否則所有大會都不需要開，直到林鄭撤回草案」。她又要求林鄭回應年輕人訴求；又明言，「只要一日立法會有逃犯條例的會，就呼籲市民包圍立法會」。