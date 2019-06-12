【逃犯條例】和平集會變調　豈能視若無睹？

反對修訂《逃犯條例》的示威者衝擊政府總部與立法會，引發暴力衝突。事態發展已超出原本發起包圍立法會集會的民間人權陣線所作出的「堅守和平非暴力」，但卻並非完全不可預料。群情汹湧的時刻，理性成為奢侈的價值，但是，作為和平抗爭倡議者，民陣乃至一眾民主派從政者，卻該撫心自問，這種暴力行為真的視而不見嗎？

這邊廂，民陣與民主派一眾立法會議員在金鐘搭建「大台」，作出三大呼籲，包括要求特區政府須立即撤回修例、參與集會的市民應堅守和平非暴力，以及警方必須保持克制，切勿挑釁和平集會市民。那邊廂，便有一大批戴安全帽與口罩的示威者，在立法會大樓外衝擊警方防線。有示威者更拋擲鐵馬。

這些暴力場面不會是理性的香港人希望看到的，相信也違背了民陣乃至一眾民主派議員的初衷。與2014年的佔領運動以至旺角騷亂相比，今次示威者更依靠社交網絡動員和溝通。在剛過去的周日（6月12日），成功召喚數十萬計市民參與遊行的，似乎是一個又一個相邀舊朋新友上街的網上聯署行動。傳統泛民陣營失去了號召運動的影響力，遑論領導理性抗爭。

然而，民主派固然切勿以為自己仍可以指點江山，但也不應該一味站在「道德高地」，即便無法阻止暴力，也該盡力發揮調停作用，任由變了調的抗爭行動繼續惡化。

事態失控，一直以傲慢心態處理修例事宜的政府官員毋庸置疑要負起最大責任；建制派議員只是狹隘地配合政府要求，商界甚至以一己自私凌駕於社會整訴求，淪為社會重陷撕裂的幫兇；民主派也該撫心自問，在這場辯論中，他們又何嘗不是以情緒掩蓋理性，意識形態先行，甚至誤導了民意！

我們要再重申，過去幾年，社會的紛爭已經夠多了，官員、泛民、建制派應實事求是，助社會回歸理性，不要讓社會繼續陷入無日無之的撕裂和混亂當中。