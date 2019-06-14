【逃犯條例】陳智思指立法會沒開會屬緩衝　湯家驊：不排除暫緩

《逃犯條例》修訂原定前日（12日）在立法會恢複二讀，惟最終觸發大型警民衝突，立法會已連續3日決定不召開大會。行政會議召集人陳智思認為，做法旨在「緩衝吓」當前對立和激烈的局面，又指自己和政府亦低估了商會的反響。 另一行會成員、資深大律師湯家驊則指，政府可考慮不同的可行方案，不排除暫緩通過的可能性。

羅范強調底線是不應撤回修例。（資料圖片／羅君豪攝）

陳智思表示，經過前日大衝突過後，認為現時不可能在對立面下繼續討論，他認為立法會已連續3天決定不召開大會，旨在「緩衝吓」當前對立和激烈的局面，又認為政府需盤算如何處理情況，包括重新解說和諮詢等。

被問到是否意指政府未必需在立法會暑假休會前通過，陳智思認為他不希望因一條草案令整個議會停頓，指立法會「仲有好多事情要做」。

行會成員羅范淑芬表示，在社會就修例表達強烈意見和發生激烈衝突過後，若特首林鄭月娥現在決定容許並給予更多時間，讓社會就修例和提供更多人權保障作進一步討論，她會予以支持，又指底線是不應撤回修例。早前行會非官守成員發聲明，指全力支持修例在立法會暑假休會前通過，羅范重申她全力支持此立場和行會集體負責制。

另一行會成員、資深大律師湯家驊認為，不排除重新諮詢是一個可取方案，若反對修例一方願意接受重新諮詢，屬一個好的結果，但他認為當前的政治氣氛，並非延長諮詢便可解決。湯家驊又指，不排除任何可能性，包括暫緩通過。