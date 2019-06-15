【逃犯條例】傳林鄭今見建制交代暫緩　田北辰、鍾國斌未收通知

周三（12日）金鐘爆發警民衝突後，立法會何時恢復大會審議修訂《逃犯條例》仍未有定案。《星島日報》今日（15日）頭版報道稱專責香港事務的中央港澳協調小組組長韓正近日南下深圳，並曾與特首林鄭月娥商討修例，林鄭擬暫緩修例，重新諮詢。報道又指，林鄭會在今早會晤全體建制派議員解釋決定，料最快日內向公眾公布。 實政圓桌立法會議員田北辰和自由黨鍾國斌早上在港台節目《星期六問責》上表示，暫未收到通知。

鍾國斌表示，暫未收到與林鄭見面的通知。（資料圖片／吳煒豪攝）

田北辰和鍾國斌均表示，暫未收到與林鄭見面的通知。田北辰評估，若暫緩修例，政府日後將方案原封不動重新提出的機會好渺茫，他同意要再就修例重新諮詢，檢視所有選擇。鍾國斌預料，暫緩是最基本可平息大眾憤怒的方法，而暫緩將是「永久暫緩」，與撤回沒分別，僅字眼不同。

民主黨涂謹申則不同意暫緩，僅「把刀架係市民嘅頸」，他認為應收回草案，重新諮詢，反倒可促成為市民帶來信心的諮詢，否則不能和平討論。

涂謹申促林鄭如董建華般「遲職腳痛」。（資料圖片/羅君豪攝）

田北辰：若繼續修例 政府管治威信或跌至零

至於林鄭和政府官員是否要就修例問責下台，田北辰認為，若繼續修例，管治威信或跌至零，若解釋清楚轉軑的原因，卻是重拾管治威信的唯一方法。他又覺得林鄭很多方面都有做事：「每一個人都有加有減，若減嗰度撞過板，經一事長一智，佢加嗰度可以充分利用，我覺得佢可以做到一個好嘅特首」。

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鍾國斌同樣認為，若林鄭有誠意地解釋，亦都應給予機會，因為她是「做嘢」的人。

涂謹申則促林鄭如前特首董建華「快啲遲職腳痛」：「董生得五十萬人（上街）姐，你一百萬人喎，仲有嗰時廿三條，你話呢啲係《基本法》憲制責任，今次仲大鑊，係佢自己搞出嚟喎，自己搞出嚟，自己埋單啦。」