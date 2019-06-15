【逃犯條例】駐英大使再表態：中央支持港府修例　相信一定會通過

中國駐英大使劉曉明周四（13日）接受英國廣播公司（BBC）專訪時稱，中共從未指示香港修例，更沒有理由要求港府放棄，並提到香港回歸後，《中英聯合聲明》就完成使命。 劉曉明周五（14日）接受英國廣播公司另一節目《GMT》強調，中國中央政府支持香港政府修例，認為能夠努力彌補現有制度的缺陷，避免香港繼續做「罪犯天堂」。他認為，最終修訂會獲通過。

修例不會成為處置異議人士的工具

主持人質疑，修例後將容許香港將涉政治因素的疑犯送到大陸，問劉曉明，北京能否承諾這樣的事情不會發生？劉曉明回答說：「條例列出的37條犯罪行為，沒有任何一條跟集會自由、言論自由和出版自由有關，尤其提到，罪行不會跟政治屬性聯繫起來。」他強調，「必須在中國和香港法律體系均被認定為刑事犯罪（才能引渡）」。

劉曉明保證修例並不會成為處置異議人士的工具。他認為，大家曲解了修例目的，並說：「聽到有外國勢力支持香港示威者，表達所謂的對修例的憂慮。我們有理由擔心這些人背後有其他動機。」

中國在人權和法治方面大大提升

主持人提到中國司法體系的問題，包括酷刑審判、逼供和任意拘留等。劉曉明為中國人權和法制辯護，反對這些「指控」，強調中國在人權和法治方面大大提升。他還認為，其中一個煽動衝突的背後勢力，不但妖魔化香港政府，而且妖魔化中國的司法體系。

劉曉明強調，在中國審訊可以得到公平審判。但根據美國獨立機構「世界正義工程」（World Justice Project，WJP）2019年三月所發佈2018/19年度的法治指數報告，香港在126個國家地區中排名第16位，中國排第82位。

劉曉明指，相信法案將會通過，強調有80萬人聯署支持修例。他強調會繼續執行「一國兩制」，並制度非常成功，所以過去20年，香港可以繁榮穩定，「如果沒有一國兩制，抗議也不會發生。」

（英國廣播公司）