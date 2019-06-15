【逃犯條例】立法會下周一二會議取消　行會聲明：紓緩社會對立

政府2月推出《逃犯條例》修訂，遇上大量反對聲音，特首林鄭月娥今日（15日）終宣布暫緩修訂《逃犯條例》。 立法會主席梁君彥透過發言人表示，對於政府決定暫緩處理修訂《逃犯條例》草案表示理解，認為可以讓各方冷靜一下，並讓當局多作法案解說的工作。他又取消原本安排下星期一、二的會議。

林鄭月娥宣布暫緩修例。（梁鵬威攝）

梁君彥表示，對於政府決定暫緩處理修訂《逃犯條例》草案表示理解，相信政府當局是認真聽取了各界人士及市民的聲音，才作出有關決定。他認為安排可以讓各方冷靜一下，並讓當局多作法案解說的工作。

另外，他稱既然政府已宣布暫緩處理修訂《逃犯條例》草案，所以原本安排下星期一、二的會議均會取消。立法會秘書處則發文件，指下次立法會會議將如期於下周三（19日）上‍午‍11‍時舉‍行。上周三的立法會會‍議議程上所有事項（逃犯條‍例草‍案除外），將延擱至下周三的立法會會議處理。

梁君彥又稱，立法會的工作與市民息息相關，呼籲議員重新聚焦議會事務，包括審議其他法案，監察政府及審批撥款等。就有團體發起明日再遊行，他呼籲大家和平理性地表達意見，以體現香港人一直尊重的法治精神。

行政會議非官守議員則發表聲明，支持特區政府暫緩修例工作的決定，並重新諮詢，進行更多解說工作和聽取不同的意見，以紓緩社會緊張和對立的局面。

行政會議非官守議員留意到過去一個星期，眾多市民參與遊行和集會。對於星期日（9日）遊行後的午夜及星期三（12日）金鐘一帶的示威活動中出現嚴重衝突，導致市民、傳媒工作者及執法人員受傷感到痛心。

行政會議非官守議員認為上街的大部分市民都是平靜，惟不幸當中亦出現了衝突的場面，令事件變得複雜，在這情況下，警方的執法行動是可以理解。行政會議非官守議員表示會繼續全力支持特首施政，並呼籲市民繼續以和平、理性方式表達意見，共同守護香港這個文明、自由、開放、多元的社會。