【逃犯條例】林鄭暫緩修例　中聯辦、外交部駐港公署：支持理解

特首林鄭月娥今（15日）宣布暫緩飽受社會非議的《逃犯條例》修訂，中聯辦隨即發稿，對林鄭的決定表示支持、理解和尊重。

特首林鄭月娥宣布暫緩飽受社會非議的《逃犯條例》修訂，中聯辦隨即發稿，對林鄭的決定表示支持、理解和尊重。（資料圖片/梁鵬威攝）

中聯辦指，修例是「為了填補現有法律漏洞，彰顯社會公義，具有正當性和必要性」；又表示堅決反對外部勢力干預香港事務。

中聯辦又強烈譴責「少數人的激進暴力行為」，表示「堅定支持香港警方依法維護香港法治、社會安定和市民權益」，並相信香港社會能凝聚共識，為維護香港法治形象而共同努力。

中聯辦亦讚揚林鄭上任後始終秉持「志不求易、事不避難」的原則，帶領特區政府依法施政、積極作為，中央對此一直是高度肯定和充分信任。

外交部駐港特派員公署負責人則對暫緩決定表示理解，尊重和支持，將一如繼往堅定支持林鄭月娥和特區政府依法施政，維護國家主權，安全和發展利益，維護香港長期繁榮穩定。

負責人強烈譴責暴力行徑，表示堅定支持香港警隊依法懲治，守護香港法治和社會安寧。他說，香港回歸以來，港人依法享有前所未有的包括言論，集會等在內的廣泛權利和自由。但是自由絕非沒有邊界，行使權利必須在法治框架以內。任何文明，法治社會都不會容忍衝擊和平安全的違法行為。

負責人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，堅決反對任何外部勢力以任何藉口，任何形式干預。任何妄想在香港製造混亂，破壞香港繁榮穩定的圖謀都注定遭到失敗，再次敦促有關國家遵守國際法和國際關係基本準則，尊重中國主權，尊重特區政府依法施政，立即停止破壞香港繁榮穩定的錯誤言行。