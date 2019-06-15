【逃犯條例】反對者金鐘觀看記招直播　批林鄭態度差　誓爭撤回

《逃犯條例》爭議持續，行政長官林鄭月娥今日（15日）下午召開記者會，宣布暫緩修例。不少反對《條例》的市民到金鐘利用手機觀看記者會直播，明言拒絕接受「暫緩」，會堅持於明日（16日）上街遊行，並抗爭至撤回《條例》為止。 亦有市民批評林鄭態度差，面對記者尖銳問題時，會面露不悅。

信徒繼續唱聖詩和祈禱，未有理會林鄭的記者會。（林若勤攝）

記者會開始前夕，金鐘通往中信大廈的天橋上聚集數十名信徒，他們一直唱聖詩、祈禱至記者會完結，有警員在旁戒備。另一邊廂，天橋附近的草地有市民利用手機觀看直播，了解修例最新發展。

身穿黑衣的陶女士、張女士和梁女士一同到場收看記者會直播，因公職關係，她們不願意露臉受訪。她們都表明不接受政府暫緩修訂《逃犯條例》的決定，指暫緩代表方案仍有機會通過。她們又批評林鄭月娥的態度差、沒有氣量，每當記者問及較尖銳的問題時，便面露不悅，作為行政長官，實屬不該。

不接受林鄭指警使用武力是天經地義

提到林鄭稱警方於12日使用的武力為理所當然，天經地義，她們表示完全不能接受，指現場所見只有少數人參與衝擊，其餘大多數人均是和平示威。

她們將於明日參加遊行，要求撤回《修例》，但若政府有意採取拖延戰術，擔心因公職問題未能持續參與抗議活動。

盧女士則因工作和中資公司有關，同樣不願意露臉受訪。她提到自己是兩名孩子的母親，心痛看著年輕人受傷。於本月12日，她身在金鐘現場，當憶述被催淚彈驅散時，她不禁眼眶泛紅，表示政府使用的武力並不恰當。她明言，不能公開表達立場是「飯碗」問題，但即使要瞞著中資公司，亦會繼續透過遊行示威反對修訂《逃犯條例》，絕不接受暫緩。

另有反對者表示，認為必須撤回《條例》才能保障香港人的安全。若政府堅持無限期暫緩方案，她們願意每周上街遊行，直至《條例》撤回。

市民對修例無明確立場 不會參與明日遊行

在太古廣場對出巴士站，張女士表示自己平日需要輪班工作，沒有時間特別留意逃犯條例的爭議。因工作關係，她既沒有參加上周日（9日）的遊行，亦不會參加明日（16日）的遊行。她又表示，其實自己在修訂逃犯條例一事上沒有明確立場，認為現今傳媒非黑即白，難以判斷事件的對與錯。

楊女士則說，上周末因工作未有出席遊行，但明日則會參加以反對修訂逃犯條例。她認為修訂逃犯條例本來未必是絕對的壞事，當中有不少的討論空間。但政府推行過急，忽略市民的意見，導致現在緊張的局面，已經不能被逆轉。