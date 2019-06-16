【逃犯條例】陳淑莊判刑後首度露面　親手摺紙花悼念墮斃男子

公民黨立法會議員陳淑莊被裁定兩項妨擾罪成，上周一被判監8個月，獲緩刑2年，毋須即時入獄。陳淑莊判刑後於今（16日）首度露面，親手摺紙花派給遊行人士，並親自到達太古廣場外放下紙百合，悼念昨日反修例墜斃男子。

佔中一案裁決期間，陳淑莊發現左腦有一個直徑4.2厘米的腫瘤，雖腫瘤雖屬良性但由於接近腦幹未能完全切除，手術後仍需接受每星期五次、為期三個月的化療。最終被裁定1項「煽惑他人作出公眾妨擾罪」，及1項「煽惑他人煽惑公眾妨擾罪」罪成，被判監8個月，獲緩刑2年。

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大批市民身穿黑衣參與遊行。（歐嘉樂攝）

《逃犯條例》引起社會激烈反響，雖然特首林鄭月娥昨日宣佈暫緩修例，但民陣今日仍再次發起遊行，要求政府撤回《逃犯條例》修訂草案，大批市民穿著黑衣手持白色鮮花，參與遊行並悼念昨日於太古廣場墮斃的反修例人士。

陳淑莊雖身體抱恙，但亦無阻她上街參與遊行，更親手摺紙花派予遊行人士，以及到太古廣場外放下紙百合，悼念昨日反修例墜斃男子。