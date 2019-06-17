【佔旺案】黃之鋒出獄　謝港人上街反修例　揚言「要贏得更徹底」

因佔旺藐視法庭入獄2個月的香港眾志秘書長黃之鋒今日服刑完畢，他於早上10時30分離開荔枝角收押所。他表示，多謝200萬人昨天上街反對《逃犯條例》修訂，以及感謝港人於上周三「以血汗、站在前線抵抗警方攻擊」。他又表示，在獄中看電視直播，看到群眾重新佔領夏愨道，令他非常感動和震撼人心，又慨嘆自己偏偏錯過這些畫面。 除了要求完全撤回修例，黃之鋒亦要求特首林鄭月娥下台，並嚴正要求林鄭撤回暴動定義和不要再檢控示威者，明言出獄後會繼續抗爭，「反送中要贏得更徹底！」他指經歷過雨傘運動低潮期，港人透過一星期的行動，向全世界展示香港人面對強權不會低頭。

黃之鋒、黃浩銘及岑敖暉等人在2014年佔旺清場期間，被指阻撓執達主任在旺角清場，被控違反法庭禁制令，其中黃之鋒認罪，被判監3個月，他早前就刑期提出上訴，獲改判入獄2個月，須即時入獄服畢餘下刑期。

黃之鋒今天離開荔枝角收押所，多名「戰友」在門外迎接，包括眾志前立法會議員羅冠聰、前眾志成員袁家蔚、多名常委，以及多名前學民成員。

今天終於完成所有雨傘運動的刑期，黃之鋒感謝200萬人昨天上街反對《逃犯條例》修訂，又感謝港人於上周三「以血汗、站在前線抵抗警方攻擊」，坦言沒有想過入獄短短五星期內港人能發起多場大型群眾運動。

他要求林鄭月娥全面撤回修例並問責下台，又嚴正要求林鄭撤回暴動定義和不要再檢控示威者，明言出獄後會繼續抗爭，「反送中要贏得更徹底！」他指經歷過雨傘運動低潮期，港人透過一星期的行動，向全世界展示香港人面對強權不會低頭。

至於會否參加年底區議會選舉，他指目前談選舉仍言之過早，當務之急是「反送中」，又說若問年輕人是否擔心被Dq，「不如問建制派擔心輸幾多席好過」。