【逃犯條例】時代雜誌撰文　黃之鋒：港府須為衝突升級負上全責

現因佔旺案在囚的香港眾志秘書長黃之鋒在美國時間昨日（12日）出版的《時代雜誌》撰文，指中國及香港政府必須為衝突升級負上全責。黃亦同時呼籲華府應重新審視《美國－香港政策法》，以及美國國會應考慮訂立香港人權及民主法，甚至整個國際社會都應該進行類似工作，因為「中國勝利意味著全世界獨裁政權勝利」。

黃之鋒認為，中國及香港政府要為本次衝突負責。（資料圖片）

黃之鋒在文章表示，雖然2014年的雨傘運動無功而還，無法爭取真普選，但運動卻喚醒一代港人去抵抗北京干預，及證明了公民抗命此抗爭方式的潛力。他續稱，當天港人承諾我們將會回來（We'll be back），在5年後的今日，港人因抗議修訂逃犯引渡條例而履行此承諾，他對「成功重奪了夏慤道」而感動。

黃又指，過去幾年來不少異見者未能參與立法會選舉、香港民族黨被取締、國歌法正在審議等事件，「證明香港的自主在迅速惡化」。黃引用美國前總統甘迺迪的名言：「扼殺溫和變革的人，將會令激烈抗爭無可避免。（Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable）」，並認為中國及香港政府必須為衝突升級而負上全責。他又指中國強硬的態度亦體現於對台灣、新疆等地，並以北京帝國（Beijing's imperial）形容中國。

黃之鋒最後亦指，逃犯條例修訂將危害美國國民的人身安全及商業利益，呼籲華府重新審視香港政策法，以及美國國會考慮訂立香港人權及民主法。他亦呼籲國際社會關注香港所發生的事，從而令港人不會感到孤單。