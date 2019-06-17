【逃犯條例】澳港聯提交過千澳洲港人聯署　促澳洲政府反對修例

今日（17日）下午，有數名澳港聯成員到澳洲駐香港總領事館請願，並向澳洲駐港總領事遞聯署信，要求澳洲政府表明反對香港通過《逃犯條例》修訂。澳港聯表示，該會於本月9日及16日連續兩個周日在澳洲各大城市舉辦集會、遊行、聯署等示威行動，有數千人參與，證明不少海外港人及外國人關心修例一事。

夏先生續指，雖然澳洲駐港總領事館前日（15日）表示歡迎特首暫緩引渡法修正案的程序，但暫緩法案並未解除在港澳洲公民「送中」的威脅，令在港澳洲公民憂慮日後會在不知情的情況下觸及大陸底線而被引渡至中國。（歐嘉樂攝）

由澳洲港人成立的澳港聯今日前往澳洲駐香港總領事館請願，並向澳洲駐港總領事遞聯署信。成員夏先生表示，有過千名居於澳洲的港人移民及留學生聯署，要求澳洲表明反對香港通過逃犯條例修訂，以保護約10萬名在港生活的澳洲公民。夏先生續指，雖然澳洲領事館前日（15日）表示歡迎特首暫緩引渡法修正案的程序，但暫緩法案並未解除在港澳洲公民「送中」的威脅，令在港澳洲公民憂慮日後會在不知情的情況下觸及大陸底線而被引渡至中國。

夏先生又指，澳港聯在6月9日及16日，於澳洲各大城市如悉尼、墨爾本、阿德萊德等7個城市舉辦集會及遊行，及後亦將請願信交予澳洲外交部。兩次遊行集會總共各有5000及3000澳洲港人、本地澳洲人，甚至台灣人參與，證明不少海外港人及外國人關心修例一事。

澳港聯補充道，該會除了要求撤回而非暫緩修訂逃犯條例，以保障在港澳洲港人的人身安全、亦要求平反6月12日示威的暴動定性、特首下台，並譴責警方當天過分武力。