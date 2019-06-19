【逃犯條例】田北辰：中央或調校治港政策 　「香港人唔易搞」

人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰今早(19日)接受電台節目訪問時，認為《逃犯條例》爭議影響深遠，事件最後被喝停，反映就算港人無票選特首，只要有足夠市民上街亦能起作用。 他指今次事件告訴中央，若得不到香港人的心，要牢牢抓住香港管治權「係得個講字」，認為中央將來治港政策一定要調校。

田北辰表示修訂《逃犯條例》觸動港人底線，導致100萬及200萬人上街和平集會，自己身為一個土生土長的香港人為港人感驕傲。（羅君豪攝）

無普選特首難推銷政策

田北辰指，律師會曾開腔指特首非普選產生，市民不信任靠特首把關保障被移交港人，「一日沒有普選產生(行政長官)，你要靠特首把關，根本好難sell(推銷)。」他指，長遠來說想落實一國兩制，沒有普選，市民便沒有信心；亦因為缺乏信心，所有具爭議性議題如23條立法等，都會「好難搞」。

田北辰表示，自己身為一個土生土長的香港人，今次為港人感驕傲，指香港人對很多事都無所謂，「一地兩檢炒作不起，明日大嶼我也不覺得炒作得起，因為大家都知道其背後的原因是什麼。」修訂《逃犯條例》觸動港人底線，分別有100萬及200萬人上街和平集會，「這個民意令中央政府思考，這件事是否可以繼續？」

中央對負責審判形勢者準確度有大懷疑

田北辰指出，習近平上場後，希望借一國兩制的香港模式，作為作為解決台灣問題的方案，《逃犯條例》爭議卻令台灣蔡英文總統人氣由谷底反彈，「全個台灣，任何人出來想攞票，只要踩低一國兩制就拿到票。」他指，事件長遠背後會有很多問題，但他對於事件最後被喝停感欣慰，表示了就算香港人無票，只要有足夠市民上街亦能起作用。

他評估，香港有兩任特首都作風強硬，一個過不了選委;另一個過不到市民。「中央該開始對下面(的人)審判形勢準確度有很大懷疑，他們將來或者會給我們很大空間，真的『港人治港、高度自治』，香港人不是易搞。」

田分析，香港回歸20多年來中央一直重視青年工作，「搞嚟搞去，今次一舖令年青人對靠近祖國蒙上陰影，我認為中央將來治港政策，一定要調校。」

出席同一場合的民主黨主席胡志偉，則對田的講法有保留。他指內地往往有策略對付一、兩次的民意彰顯，中央必然要牢牢抓緊香港全面管治權，看不到中央對港人有足夠信任會放手。

籲大眾思考為何中央會喝停修例

田北辰接腔表示，今次《逃犯條例》爭議告訴中央，若得不到香港人的心，要牢牢抓住香港管治權「係得個講字」，籲大眾思考為何今次中央會喝停修例，「中央不是只有一個中央，有香港的中央，有北京的中央，大家搞清楚先。」

另外，胡志偉形容林鄭月娥昨日的道歉，給予公眾「心不甘、情不願」的印象很強烈。他指，林鄭若經過認真思考，道歉應要有具體內容，包括後續工作如何處理、主事官員是否要負責等。

他又指出，既然修例已變相撤回，為何林鄭不能宣之於口，質疑究竟是面子重要、抑或回應市民重要。