【逃犯條例】林鄭致歉無鞠躬　葉國謙：有落差、但表現真誠

行政長官林鄭月娥昨日（18日）終於現身，就《逃犯條例》修訂草案引起的風波親口向市民致歉。在記者會上林鄭多次被問到為何拒絕用「撤回」？她均未有回應。行政會議成員羅范椒芬和葉國謙今早（19日）出席電台節目時強調，林鄭提及的暫緩，已經等同撤回。 葉國謙認為，林鄭用暫緩有效果亦能照顧到建制派的感受；羅范椒芬則以「順得哥情失嫂意」來形容事件。 另葉國謙昨日曾預告，林鄭會以身體語言表達真誠道歉，惟林鄭昨日並沒有鞠躬。葉國謙承認，對此感到有落差，但認為林鄭是致歉是真誠的。羅范椒芬則認為，今次事件是林鄭公務員生涯中的最大打擊。

（左起) 葉國謙及羅范椒芬認為「撤回」與「暫緩」的效果無分別。

羅范椒芬及葉國謙今早出席商台節目《在晴朗的一天出發》，回應林鄭月娥的記者會。曾經預告林鄭會用身體語言表達真誠的葉國謙坦言，對林鄭向市民致歉時沒有鞠躬感到有落差。不過，他仍然認為林鄭的致歉是真誠，「林鄭一直以來都好強勢，以及對修例嘅執着，佢出嚟道歉係真誠嘅！」

對於社會有聲音要求政府應「撤回」方案，而非「暫緩」，葉國謙則重申暫緩的效果如同撤回，兩者效果一致。

羅范椒芬：林鄭公務員生涯最大打擊、勿用一時錯失抹煞多年貢獻

主持人追問為何不能夠使用撤回字眼？葉國謙覺得，林鄭是在社會中兩個極端聲音中着墨「係妥協」，「建制派係『好撐』修例，因為實際係有漏洞。」羅范椒芬則以「順得哥情失嫂意」來形容，認為所有事情都不能夠兩全其美。

羅范椒芬指出，林鄭月娥是一個內裏十分感性的人，「我哋係內部會議都感受到今次是佢（林鄭）是公務員生涯內最大打擊」，認為林鄭的致歉是非常真誠。她說：「香港特首是世上最難做嘅工作，希望大家可以換位思考」，社會不要因為林鄭的一時錯失，而抹煞她多年的貢獻。

葉國謙認11月區選有危機

主持人及後轉問，兩人是否支持成立獨立委員會調查6.12當日的警隊行動？曾任廉政專員的羅范椒芬表示，不需要成立委員會，認為警務處珍惜形象，加上現時監警會主席梁定邦曾是廉署的助理處長，相信現有機制可以公正處理事件。

葉國謙也不認同要成立委員會，直指調查會影響警隊的士氣。

四年一度的區議會換屆選舉將於11月舉行，身兼民建聯元老的葉國謙，被問到會擔心建制派「大敗」，他回應時承認，今次選舉有危機，但他們會展視出對香港的承擔，會繼續做好「紮實嘅地區工作」。