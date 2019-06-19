【逃犯條例】「免於恐懼的自由」祈禱會　夏志誠：暫緩如刀架在頸

天主教香港教區輔理主教夏志誠於「免於恐懼的自由」祈禱會，為香港《逃犯條例》及中國宗教自由祈禱，祈禱會於終審法院正門外空地舉行。 夏志誠表示，逃犯條例並未能維護人權，而暫緩與撤回不同，只是放在頸項上的刀。

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祈禱會現場約有300不同階層的人士參與，尤以中年人士居多，4名神職人員帶領祈禱，指香港面對非常嚴峻的局面，看不到前路，盼主賜力量以良知感染他人，並眷顧護守年青人，同心同德解決社會撕裂，回復一個和諧的社會。

夏志誠：《逃犯條例》未能維護人權

夏志誠表示，《逃犯條例》未能維護人權，公眾擔心並非因為自己是潛在逃犯，而是因為修例致香港人於無形的恐懼當中，甚或未能得到公平的審訊。他又強調暫緩即係暫緩，不同於撤回，他更以「以刀架頸」形容。他指會跟隨基督教協進會及天主教區的聲明，要求撒回逃犯條例。

他又批評警察於6.12示威中，不停揮舞警棍，令香港社會失去警民互信及社會和諧，他呼籲不要讓仇恨及憤怒操控自己。香港政府正面對很多挑戰，如何應對明天死線，夏表示十分擔憂，他過去三晚陪同年青人。

他建議成立獨立調查委員會，以一個公平制度去處理事情，不要讓社會走去深淵，令整個香港都輸。他認為應以和平方式感動他人，呼籲教友堅決及堅定表達態度。