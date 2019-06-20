【逃犯條例】葛珮帆：6.12參與暴力者非常多　矛頭針對警方不公道

政府修訂《逃犯條例》飽受非議，引發連日來大型反對運動。6月12日包圍立法會的行動，更釀成警方施放催淚彈、發射橡膠子彈和布袋彈鎮壓。 民建聯立法會議員葛珮帆今日（20日）出席港台節目《千禧年代》時表示，6.12當日事實有部分人士暴力衝擊警方，「差點衝入立法會」，而衝擊警方人士並非手無寸鐵。她強調「事件暴力程度高，有參與暴力人士非常多」，看到以往世界各地處理同等事件，都會有同等方法，認為反對人士將矛頭指向警方，令警方成為磨心不公道。她反對成立獨立調查委員會調查事件。 民主黨立法會議員鄺俊宇則認為，需成立獨立調查委員會調查事件。他表示，現有投訴警察的機制失效，因當日執勤的「速龍小隊」沒有編號，沒有委任證。對於外界認為當日有非警察的人員執法的陰謀論，當局無法解釋，他稱局方指速龍部隊制服設計無法放置警員號碼，是「國際笑話」。

民主黨立法會議員鄺俊宇批評，仇恨的罪魁禍首是林鄭月娥，「上任時說要修補撕裂，但現在撕裂社會的是她本人」，認為善後工需交給林鄭月娥。（資料圖片）

葛珮帆亦稱，政府決定不在今個立法年度恢復二讀國歌法條例草案，並將明日大嶼中部水域人工島研究撥款申請，排在財委會最後一個議程，是沒有辦法中的辦法，因立法會已經長時間無法運作，政府寸步難行，她呼籲各方都停一停，令政府專注經濟民生工作，給予時間修補裂痕。

她又指，社會因事件付出了很大代價，呼籲不要再挑起情緒和仇恨。而《逃犯條例》修訂的初衷是堵塞法律漏洞， 解決陳同佳事件，彰顯公義，認為政府「低估反對派製造恐慌和鋪天蓋地宣傳」，未做好解說工作。

鄺俊宇則批評，仇恨的罪魁禍首是林鄭月娥，「上任時說要修補撕裂，但現在撕裂社會的是她本人」，認為善後工需交給林鄭月娥。

他又指，6.12衝突當日他在現場，目睹警方對對擁有不反對通知書的示威活動放催淚彈，也有市民投訴受傷後，被從救護車拉出來拘捕。他表示，如今並非要追究警察，但保安局局長李家超昨日出席立法會就與警方「割蓆」，警務處長盧偉聰則與前線指揮官「割蓆」，強調調查時要「追究究竟邊個下令開槍」。

張宇人認為，6.12事件涉及的事情太多，成立獨立調查委員會亦沒有可能找到事實全部真相，他又擔心沒有足夠人力物力可處理如此大型的調查。（資料圖片/盧翊銘攝）

自由黨立法會議員張宇人接受同一個電台節目電話訪問時就表示，自由黨並未討論應否成立獨立調查委員會調查事件。他認為，事件涉及的事情太多，沒有可能找到事實全部真相，他又擔心沒有足夠人力物力可處理如此大型的調查；指「要思考獨立調查委員會是否能做到效果」。