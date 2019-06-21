【逃犯條例】陳弘毅建議賦法院域外管轄權　處理陳同佳案

行政長官林鄭月娥宣布暫緩修訂《逃犯條例》後，政府未有提出如何處理陳同佳台灣殺人案。港大法律學院教授、基本法委員會委員陳弘毅接受電視專訪時表示，政府可考慮立法賦予香港法院域外管轄權以解決陳同佳案。

基本法委員會委員陳弘毅提出， 政府可考慮立法賦予香港法院域外管轄權以解決陳同佳案。(梁鵬威攝)

涉嫌在台灣殺死女友後潛逃返港的陳同佳，目前因4項洗黑錢罪被判囚，料最快可於10月刑滿出獄。林鄭宣布暫緩修訂《逃犯條例》後，指難以在疑犯獲釋前移交，但未有明言會否繼續及將如何跟進該案。

基本法委員會委員陳弘毅表示，既然無法引渡陳同佳去台灣，唯一方法是本港立法，賦予法院域外管轄權，審理港人在外地涉嫌干犯的謀殺罪。他認為無論是10月前或10月後，這都是一個值得做的法律修訂；又指特區政府擱置修例，管治能力受到很大影響，若政府願意解決陳同佳案，可挽回市民對政府的信心。

他指出，這種做法爭議之處是追溯期問題，認為情況跟一般新訂立的罪行情況不同，因謀殺罪是世界各國公認的刑事罪，「當事人很難提出論據稱不知道殺人是犯法。」他相信林鄭月娥提出修例的初心是善意的，並非賣港，今次中央支持政府暫緩修例，證明中央願意以溫和手法處理香港的議題。