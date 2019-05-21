【逃犯條例】提域外法權法案直上大會　楊岳橋：爭議低、更可行

《逃犯條例》修訂內容備受非議。立法會因而出現「雙胞胎」法案委員會，會上更連番爆發衝突。保安局局長李家超昨（20日）表示會將草案直接交付立法會大會審議。 早前草擬「域外法權方案」，並以私人條例草案形式提交立法會的公民黨立法會議員楊岳橋，今（21日）亦申請草案豁免委員會審議程序「直上大會」。他指，相比大幅度修訂《逃犯條例》，引發市民對於港府引渡港人到內地接受不公平審訊的恐慌，「域外法權方案」爭議性更低，也更可行。

早前草擬「域外法權方案」，並以私人條例草案形式提交立法會的公民黨立法會議員楊岳橋申請草案豁免委員會審議程序「直上大會」。（資料圖片/盧翊銘攝）

楊岳橋向立法會主席提交《侵害人身罪(修訂)(域外法律效力)條例草案》，並申請豁免在事務委員會討論草案的程序，將議員法案直接交付大會審議。

公民黨立法會議員楊岳橋已向立法會主席提交《侵害人身罪(修訂)(域外法律效力)條例草案》，申請豁免事務委員會討論的程序，將議員法案直接交付大會首讀。

楊岳橋表示，保安事務委員會議程密集，要及時安排會議完成諮詢程序或有困難，加上台灣殺人案疑犯陳同佳10月或會獲釋，故建議從速進入立法程序，避免讓疑犯獲釋後逃脫。

他又指，保安局選擇大幅度修訂引渡相關的法例，甚至授權特區政府移交逃犯到內地，已引發市民廣泛恐慌，相比之下，「域外法權」法案引起的爭議明顯較低，亦更務實可行。他強調，草案已獲律政司證明技術上可行。

楊岳橋又對政府繞過法案委員會審議程序審議逃犯條例修訂表示遺憾，並譴責政府對13萬人上街，及商界屢次警告充耳不聞。

政務司司長張建宗下午出席一個活動後，亦被問及政府法案如「直上大會」，會否破壞議會制度及與民主派關係。他指，「直上大會」並非政府的原意和初衷，又澄清政府希望能夠按議會的程序，讓審議過程可以有透明度和深入交流，「但無奈事與願違，大家都知道有部分議員不認同這做法，期間有一連串不愉快事件發生。」

而被問到國家副總理韓正表態支持政府修訂《逃犯條例》，是否反映中央給予特區政府壓力。他則表示，中央關心事件，完全可以理解，亦是恰當的，「不論是國家領導人也好、中聯辦也好，其實他們是純粹表達關心、關懷香港繼續達到穩定繁榮的局面，這是重要的。」

張建宗又指，政府目標是盡快通過修例，但沒有一個具體、確實的時間表，一切視乎於議會的日程，「大會主席是關鍵」。